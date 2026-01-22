El artista alemán Christopf Steinmeyer se estrena en la Galeria Pelaires

El artista alemán Christoph Steinmeyer (1967) se estrena en la Galeria Pelaires con En cada comienzo habita un fin, exposición que puede contemplarse desde este viernes en la planta baja y planta noble del centro del Carrer de Can Verí y que permanecerá abierta hasta el próximo 13 de marzo.

La obra de Steinmeyer, presente en importantes colecciones públicas y privadas como la Julia Stoschek Collection de su ciudad natal, Düsseldorf, el Astrup Fearnley Museet de Oslo, la Colección Haubrok de Berlín o el IVAM, se inscribe dentro de una generación de pintores que examinan críticamente los fundamentos del medio pictórico y los procesos que intervienen en la construcción de la imagen.

Su lenguaje, de fuerte carga neosurrealista, se caracteriza por una pintura minuciosa e hiperrealista que cuestiona conceptos como la originalidad, la copia y la percepción. Las tensiones entre lo real y lo reproducido, así como cuestiones filosóficas relacionadas con la psicología de la visión, atraviesan de manera constante su trabajo.

Según una nota remitida por la galería que dirige Frederic Pinya, la muestra de Steinmeyer reúne dos cuerpos de obra claramente separados en el espacio, pero que surgen de una misma pregunta artística: ¿cómo puede la pintura generar conocimiento, ya sea a través de lo narrativo y lo simbólico, o bien mediante la experiencia perceptiva que va más allá del relato?.