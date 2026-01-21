Victòria Morell, Premi Ciutat de Palma de periodismo: "La pornografía aún no es vista como un problema social y cultural"
El audiovisual y pódcast 'Nude' "obliga a mirar de cara una realidad y hace preguntas incómodas"
La periodista Victòria Morell analiza en el galardonado audiovisual y pódcast Nude, que está en IB3 a la carta, el impacto de la pornografía en la sociedad contemporánea.
Su proyecto «obliga a mirar de cara una realidad que a menudo no queremos ver y hace preguntas incómodas sobre cómo se educa en el deseo, qué imaginarios hemos normalizado y qué violencia hemos aprendido a aceptar como si fuera inevitable», según explica.
La propuesta «rompe muchos silencios» e interpela de una manera «cruda, dura y confrontativa», por lo que Morell se alegra especialmente de haber recibido el Premi Ciutat de Palma Miquel dels Sants Oliver de periodismo debido a que «da esperanza a nivel periodístico de la capacidad de valorar este tipo de proyectos y no otros que a veces son más amables», según sus palabras.
No pretende moralizar, sino «ofrecer contexto, información y formación a cargo de una treintena de personas que llevan años estudiando el impacto y consecuencias» de la pornografía, que «aún no es vista como un problema social y cultural».
Valoración del jurado
El jurado del Ciutat de Palma ha reconocido la calidad de Nude y ha destacado «su capacidad de abordar con profundidad y rigor periodístico un fenómeno global que incide directamente en la vida social y emocional de las nuevas generaciones».
El proyecto ofrece una «mirada valiente, crítica y de servicio público, combinando una investigación exhaustiva, voces expertas y testimonios reales que aportan una comprensión amplia y poliédrica sobre el impacto de la pornografía».
Dentro de la misma categoría, el comité seleccionador ha hecho una mención especial al pódcast Les Desaparicions, de Joan Cabot, por «abordar con mucha sensibilidad y rigor un tema complejo, difícil y poco visible como es el suicidio».
