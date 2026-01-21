Rafa Forteza «envuelve» con su obra a los visitantes de la exposición ‘Cámara de ecos’

«La importancia de la circularidad que se observa en las pinturas y del gesto de envolver, como se ve en las esculturas de objetos, se suma a la Cámara de ecos que hemos construido en el centro de la sala expositiva, que provoca lo mismo: envuelve a los visitantes dentro de la obra de Rafa Forteza», explica Esmeralda Gómez, la comisaria de la exposición que este miércoles fue inaugurada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB).

El público podrá conocer hasta finales de marzo muchas de las esculturas con las que empezó a explorar en los años 90, además de los lienzos donde los círculos cobran un especial protagonismo. «La acción de la circularidad y de envolver son gestos que intentan poner un poco de orden en el caos, en el vacío», destaca.

Forteza; la comisaria, Esmeralda Gómez; y Joan Cerdà, del COAIB / Ana B. Muñoz

"Caja acústica en el tiempo"

El título de Cámara de ecos, así como la creación de este singular espacio dentro de la sala, «surgió de esta misma frase escrita por Rafa con carboncillo en la pared de su estudio y permitió crear todo el concepto de la exposición. En ella no hemos utilizado las paredes del COAIB, ya que las esculturas están en una estantería en el interior de la cámara y las pinturas también están colgadas ahí, a excepción de un pequeño cuadro en una pared».

La propuesta concibe el espacio como si fuese una «caja acústica en el tiempo», donde las obras de diferentes periodos dialogan entre sí y «generan resonancias entre pasado, presente y futuro».

Tal como señala la comisaria, «las obras se interpelan, de forma que gestos pasados trazan líneas de continuidad con preguntas futuras», según sus palabras.

Las esculturas y pinturas actúan como «emisores y receptores de ecos, ofreciendo al visitante una experiencia marcada por la repetición, la memoria y la transformación». Las obras de materiales cotidianos envueltos son presentadas como «espacios primarios», mientras que los lienzos con círculos son «una forma de contener el vacío y marcar un ritmo».