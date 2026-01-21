Pau Santiago Roda, Premi Ciutat de Palma de Cómic: "El del cómic es un mercado muy cruel, es muy difícil llegar a los editores"

Pau Santiago Roda es el Premi Ciutat de Palma de cómic por Casos pendientes: Go home, la que será la segunda entrega de una saga escrita y guionizada por David Pamies, también premiado por Cort. La suya es una historia protagonizada por dos agentes que resuelven casos paranormales y que en su propia agencia, en la ciudad de Amarillo, en Texas, son tomados por «zoquetes», explica el ilustrador valenciano, interesado en la ciencia ficción, la fantasía y el surrealismo.

Este cómic mezcla el género detectivesco, con aventuras y humor y lo publicará próximamente la editorial Tomos y Grapas, explica el dibujante. Antes de este proyecto, Roda ya había colaborado con Pamies en otra ocasión. En esta le ha resultado muy fácil trabajar a partir del guion y de la estructura que el autor, que es neurocientífico y reside en Suiza, le mandó. «Lo tenía todo escrito. Es que es un crack, él curra todo el rato. Lo tenía todo secuenciado, por viñetas, páginas... Ha sido muy fácil. La verdad es que no he tenido que pensar mucho», añade Roda sobre el coautor del cómic premiado, con quien tenía pensado reunirse en la gala de entrega de los Premis Ciutat de Palma, cancelada por el luto oficial tras el accidente ferroviario en Córdoba.

El jurado de la categoría de cómic de los Ciutat de Palma ha considerado que la narración de su propuesta es «fluida, divertida y con buen ritmo» y que «el dibujo se adapta perfectamente al tono de la historia».

A criterio del tribunal calificador, Casos Pendientes: Go Home «tiene algo que aportar al panorama del cómic español. Destacar esta historia contribuye a reflejar la diversidad del medio, y poner en valor la comedia, la acción y el cómic de género».

Aunque suele dibujar a mano, con lápiz y tinta, para este proyecto Roda ha trabajado con herramientas digitales, excepto en una escena, en la que los protagonistas entran en una nave espacial, en la que quiso aportar textura y combinó la técnica tradicional, utilizando acrílicos, con la digital. «Al final he generado unas texturas rarísimas, que rompen mucho con toda la estética del cómic y funcionan bien para crear justo ese contraste», explica.

Este dibujante había abandonado el cómic hace tres años y este trabajo supone su vuelta a este ámbito. «Desistí, porque es un mercado muy cruel, sobre todo para empezar, porque si no tienes una autoría es como que nadie te quiere editar y es muy difícil llegar a los editores, a las editoriales», comenta. Por ello agradece a Pamies que le ofreciera trabajar en este proyecto y a la editorial con la que han firmado para publicar. «He tenido muchísima suerte, soy consciente de que lo que tengo es muy raro, casi nadie en España, y hay gente ya que está en el sector mucho tiempo, cobra lo que he cobrado, ni tiene la oportunidad de publicarlo tan fácil como lo he tenido yo, que ha sido simplemente hablar con el editor y decir ‘me gusta’ y ya está».