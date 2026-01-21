Mon Joan Tiquat, Premi Ciutat de Palma: "Si te metes en el carrusel mediático, haces de todo menos música"

Mon Joan Tiquat es el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de música por su álbum Sinònim de cosa, que el jurado ha elegido por «su creatividad, originalidad, eclecticismo y por el hilo teatral conductor que le impregna. También hay que remarcar la calidad vocal y la inteligibilidad del texto. En conjunto, es un disco bien trenzado a nivel de estudio y, a la vez, orgánico, sin nunca dejar de ser una propuesta personal que plantea rehuir de los caminos».

Para Joan Vila, el músico, actor y bailarín, entre otras facetas, que está detrás de Mon Joan Tiquat, es «todo un honor» recibir este Premi Ciutat de Palma, que compensa «las muchas horas de esfuerzo, de oficio». «Es como un destello de esperanza, que te ayuda a seguir hacia adelante y creer en ti mismo, porque otra gente ha juzgado tu trabajo y lo considera tan bueno como para que te otorguen este premio. Y también esa parte económica, que también es bienvenida», comenta.

Él presenta su disco como «ecléctico a nivel musical, con una parte juguetona y atrevida, que incita a descolocar a la gente y hacerla partícipe de una manera activa. No es una música para escuchar de fondo». También «es un barómetro social de cómo estamos, cómo estoy, lo que siento y lo que veo», dice.

El Ciutat de Palma le llega poco después de haber sido finalista del concurso Pop Rock, también organizado por el Ayuntamiento de Palma. En 2021, ganó el Art Jove de creación musical con otro disco. «También nos vemos como un poco obligados a estar concursando siempre para obtener algo de rédito económico y también de foco mediático, de valoración. Pero es que parece que las artes siempre estamos en el foco y concursar implica siempre la competitividad, ser los mejores... y es un estado que no mola», reflexiona Vila. «Intento disfrutar componiendo y tocando, pero al mismo tiempo aprovechando los pocos concursos que hay para ponerme a prueba y de momento va bien», añade sobre esta cuestión.

Mon Joan Tiquat comenzó su andadura durante la pandemia por las ganas de Joan Vila de liderar un proyecto, después de colaborar con otras bandas y tocar para otros. Tras un primer disco en solitario, Es temps i sa llavor, que le hizo ganar el Art Jove, tuvo ganas de tocar con otros músicos. Este último trabajo, Sinònims de cosa, junto al contrabajista Juanan Torrandell y el batería Miquel Amengual, también le ha recompensado con un premio importante.

Noticias relacionadas

En opinión de Vila, «la peor pregunta» que se le puede hacer a un músico es que se defina, obligarle a encasillarse. Y en su caso no hay una respuesta sencilla. «He ido recogiendo estilos y podríamos decir que soy como un músico de música ecléctica alternativa, de autor, jazz, clásico, circense, rural». Y en mundo de impactos, donde la tecnología hace que todo sea demasiado perfecto, en el que «nadie pasa horas con un instrumento», él reivindica «el oficio de músico» desde la práctica. «Por eso voy al ritmo que voy y con las decisiones que tomo, porque si te metes en el carrusel mediático para triunfar, haces de todo menos música», concluye.