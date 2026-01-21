Jordi Nadal, Premi Ciutat de Palma de audiovisuales: "John Wayne cuenta la historia del mallorquín Joan Ribot"

John Wayne, el legendario actor del cine del oeste y un icono en EEUU, veraneó en Mallorca en 1963 y como necesitaba un camarero para su yate, el Wild Goose, puso un anuncio en el periódico y convocó a los interesados en la calle Sindicat. Uno de ellos era un veinteañero Joan Ribot, de Santa Margalida.

«Acababa de hacer la mili, había trabajado en Francia y Bélgica y sabía algo de inglés. Por lo visto, Wayne iba atendiendo a la hilera de personas que querían el trabajo y cuando llegó a Ribot, este le dijo ‘yo soy el hombre que buscas’. Al día siguiente ya estaban navegando por el Mediterráneo». Lo cuenta Jordi Nadal Perelló, galardonado ayer con el Premi Ciutat de Palma Maria Forteza de audiovisuales, en la sección documental, por el filme L’últim vaquer de Hollywood.

De ambos va la película: del camarero mallorquín que hoy, a sus 86 años, vive en Los Ángeles, y del mito del far west. Pero sobre todo es «un homenaje íntimo a una generación que se apaga y una despedida luminosa de un tiempo más pausado, más humano y profundamente verdadero».

Al principio, cuando Jordi Nadal se enteró de la sorprendente anécdota de Sindicat, de inmediato pensó en hacer un documental sobre el isleño que trabajó con Wayne. Sin embargo, tras conocer a Ribot, vio que «esta frase es llamativa pero no le define. Detrás hay una dimensión humana muy potente porque es una persona generosa, extrovertida, vitalista y entusiasta», tal como le describe.

Además, su vida y la del legendario actor «tienen paralelismos, porque son personas de un mundo que ha desaparecido. El título del último vaquero podría referirse a cualquiera de los dos», apunta. Finalmente, Jordi Nadal y Joan Bover, que también es guionista, crearon una estructura en la que «John Wayne cuenta la historia de Joan Ribot».

Joan Ribot en Hollywood / J. Nadal

Voz en 'off'

«Lo hicimos con una voz en off muy parecida a la real, intercalando escenas de sus películas con imágenes de la vida de Ribot en Los Ángeles y sus explicaciones y fotografías de la época de esplendor», en la que conoció a personajes como Frank Sinatra, Rita Hayworth y Elvis Presley.

El cineasta recién galardonado conoció al protagonista en Mallorca, ya que visita la isla un mes al año, y tras una charla inicial que duró cuatro horas, fue a visitarlo a la ciudad californiana. Finalmente rodó un documental con una estética y sonido muy western, en homenaje al género también desaparecido. El resultado ha sido alabado por el jurado de los Premis Ciutat de Palma debido a que «transmite, de una manera innovadora y arriesgada, la historia de su protagonista, huyendo de las fórmulas habituales y apostando por una narración más atrevida». Asimismo, valoran que el guion está «bien tejido» y el montaje es «impecable», tal como indican.

A Nadal le gusta «explicar historias reales que parecen de ficción, buscando siempre aquella dimensión humana que permite conectar, aunque pase muy lejos o en otro tiempo. La realidad y la ficción son caminos diferentes para llegar a la verdad», asegura. Lo ha demostrado con el filme L’últim vaquer de Hollywood, donde una y otra se entremezclan con el fin de retratar la vida de un mallorquín que acabó en Los Ángeles buscando un sueño y, tras una vida intensa, «está cumpliendo ahora su sueño con una gran vitalidad».