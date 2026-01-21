Javier Chacártegui, Premi Ciutat de Palma de cortometraje: "Cada vez más ficciones abordan la salud mental y eso es muy importante"
El filme 'Una persona normal' trata la historia de dos hermanos que retoman la relación tras un suceso que podría cambiarles para siempre
El guionista mallorquín Javier Chacártegui Horrach tiene una consolidada carrera trabajando en series y películas que se han convertido en grandes éxitos en Netflix, como la premiada El caso Asunta y el filme La viuda negra.
Sin embargo, como buen cineasta, siempre ha tenido el gusanillo de emprender «un proyecto propio que sea personal», y así es como surgió su primer filme, Una persona normal, que ayer fue reconocido con el Premi Ciutat de Palma Maria Forteza de audiovisuales dentro de la categoría cortometrajes.
Para el joven palmesano, «es el mayor homenaje» que podría haber recibido. «Es el premio más prestigioso de Mallorca y me hace especialmente feliz y me enorgullece porque soy de aquí y sobre todo por quienes han trabajado conmigo en este proyecto de forma completamente desinteresada».
Valoración del jurado
De hecho, el jurado que ha concedido el galardón ha alabado entre otros aspectos «la gran calidad interpretativa de los actores», Guillermo y Joan Horrach (ambos son amateurs). Asimismo, resalta que el metraje tiene «un guion sólido y una imagen excelente», así como «su capacidad de emocionar».
Ello tiene una especial relevancia para Chacártegui: «Me alegra mucho que el jurado haya valorado de forma positiva una historia que trata el tema de la salud mental. Cada vez más ficciones abordan esto y es muy importante que se visibilice y normalice de diferentes modos», según destaca.
El director de cine narra en Una persona normal «la historia de dos hermanos que retoman el contacto tras un suceso que podría cambiarles para siempre, cada uno a su manera, o que genera consecuencias inesperadas en ellos», tal como describe. Lanza «un mensaje sobre la importancia de la comunicación y el acompañamiento» a quienes tienen un problema de este tipo, «debido a que se generan miedos, tabúes y desafíos».
El corto rodado en la zona costera de Alcúdia con un equipo técnico y artístico sobre todo mallorquín está inspirado en vivencias propias del autor. «Aunque no deja de ser una obra de ficción, me toca tanto a mí como a mi hermano de modo personal y quería contar lo que supone sentirse solo en estas circunstancias», concluye el recién galardonado.
