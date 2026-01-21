Inma Femenía, Premi Ciutat de Palma de artes visuales: "Lo tecnológico me influye en el lenguaje con el que creo"

La artista Inma Femenía lleva años «observando e investigando de qué manera se transmite todo tipo de información en tiempo real». Para el proyecto concreto titulado Free fall, con cuya serie CII acaba de ganar el Ciutat de Palma, se centró en «cámaras de videovigilancia que son públicas y se pueden ver por internet en cualquier parte del mundo a vista de pájaro», tal como explica.

Tras hacer capturas de pantalla, las llevó «al ámbito físico imprimiéndolas a un gran tamaño y, de este modo, descontextualizándolas de su origen. Así le das una nueva materialidad y además una experiencia de suspensión», añade. El resultado está expuesto en la planta baja del Casal Solleric junto a las diez obras finalistas del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales.

De la propuesta galardonada, el jurado ha destacado «el esmerado uso contemporáneo de la imagen». Explican que se trata de «una obra suspendida, en diálogo con la gravedad, el tiempo y el espacio, que hace referencia a la relación entre el mundo material y el digital». La propia autora detalla que «vivimos rodeados de tecnología, está en nuestro día a día y por este motivo el lenguaje con el que trabajo y creo está totalmente influenciado». Ella se nutre principalmente de lo que observa «en el entorno», de ahí que su arte «esté ligado a lo digital», tal como añade.

También es imprescindible para esta artista «el papel que juega la materia en la obra», debido a que «la elección del soporte que vas a utilizar debe responder del mejor modo posible a lo que pretendes transmitir. En mi caso observo la luz y los colores que provienen del ámbito digital, es decir, que carecen de fisicidad. Al querer llevarlo a este ámbito, lo que necesito es que sea un material mínimo, por lo que en este caso he utilizado un film muy fino, un PVC transparente con el fin de dar corporeidad a unos colores que originariamente son digitales», argumenta Femenía.

Además, «permite que sea sustentado por el extremo superior para resaltar esa fisicidad de la que carecía», según sus palabras. Los proyectos de la galardonada «siguen en la misma línea de observación en la que están muy presentes los colores, reflejos y destellos que provienen del ámbito digital que nos rodea».

Finalistas

Por otra parte, el tribunal del Premi Ciutat de Palma de artes visuales ha otorgado una mención especial a Almudena Lobera por la obra Rest, valorando «la solidez de la investigación y formalización de este proyecto, que profundiza en un aspecto dejado de lado hoy en día, como es el silencio».

El resto de los finalistas que exponen en el Casal Solleric son José Luis Cremades, Mar Guerrero, Irati Inoriza, Pixy Liao, Alejandro Leonhardt, Adrián Martínez, Laia Ventayol y Johanna Von Monkiewitsch, que en su mayoría abordan en sus proyectos nuevas formas de crear imágenes. En total se han presentado casi mil obras de más de 400 creadores.