Ignacio Martín Jiménez, Premi Ciutat de Palma de investigación: "En la Mallorca de principios del s. XX hay señales de una gran personalidad"

El doctor en Historia por la Universidad de Valladolid Ignacio Martín Jiménez ha logrado el Premi Ciutat de Palma Montserrat Casas de investigación por el proyecto Mallorca a principios del siglo XX: comportamientos ante nacimientos, bodas y defunciones. Un análisis estructural.

Su estudio, como ha realizado otros (recientemente ha sido premiado en Jaén) parte de una encuesta que el Ateneo de Madrid realizó en 1901 a todos los ateneos locales para conocer las costumbres ante hitos importantes como son los bautizos, bodas y defunciones, explica Martín Jiménez. «Era un momento donde estaba muy reciente la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y había un espíritu regeneracionista, de conocer las causas del atraso de España, conocer cómo es el mundo rural», sitúa el historiador, que asegura que tiene muy avanzada la investigación relativa a Mallorca.

En la propuesta de estudio premiada por el Ayuntamiento de Palma, Martín investiga las respuestas que se dieron desde Mallorca y, por otro lado, las comparará con las de otros lugares, como Menorca, isla sobre la que también ha trabajado. «No se trata solo de describir los ritos relacionados con esos tres eventos vitales, sino analizar cuál es la mentalidad profunda a la que responden estos ritos», explica.

A principios del siglo XX, «en Mallorca se nota mucho el factor de la insularidad, es decir, los comportamientos son similares, pero con ropajes distintos. Costumbres que vienen de muy lejos, persisten desde hace muchos siglos y, sobre todo, se resisten mucho a desaparecer. No es tanto un atraso como señales de una gran personalidad», avanza. El investigador utiliza metodología centrada en la antropología social y estudia cómo se interpretan los ritos en otros ámbitos del mundo mediterráneo. «Sorprende mucho que en el fondo no es tan distinto», advierte.

Uno de los puntos que trabajará es "la tensión entre tradición y modernidad", estudiando "cómo, en el contexto mallorquín de principios del siglo XX, los rituales tradicionales coexisten con signos incipientes de cambio, fruto de la secularización, la racionalización, la escolarización y la penetración de modelos urbanos. Esta coexistencia genera una dinámica de negociación simbólica, en la que lo viejo y lo nuevo se entrelazan, se adaptan y se reconfiguran", detalla el investigador.