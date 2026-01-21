Dani Cuesta, Premi Ciutat de Palma de artes escénicas: "Me interesa trabajar lo que hay detrás de la postal de Palma"

Dani Cuesta ya cuenta con dos Premis Ciutat de Palma. Cort le acaba de conceder el Margaluz de artes escénicas como productor de la obra teatral Chocolate, un proyecto sobre el texto de Rafel Gallego, inspirado a su vez por el libro de Tomeu Canyelles. «Es una historia fascinante porque trabaja lo que hay detrás de la postal de Palma», resume el premiado sobre este trabajo colectivo.

De esta producción teatral, que sigue de gira un año después de haberse estrenado en el Xesc Forteza, el jurado ha destacado «el texto dramático, de una profundidad extraordinaria; una interpretación que se convierte en un verdadero desafío interpretativo; una dirección sublime y cuidadosa; para poner de relieve el periodismo de investigación; para rescatar y mantener viva la imagen de un hombre icónico» en una época determinada de Palma, y de Mallorca, marcada por «la explosión y consolidación del turismo y los movimientos sociales de los años setenta». Es precisamente ese contexto social el que le gusta trabajar a Dani Cuesta, que hace solo dos años recogía el Premi Ciutat de Palma de audiovisuales por el documental Jo, punk. El nuevo reconocimiento supone «una alegría extra» ya que se trata de otra categoría artística.

La historia de un niño gitano de origen portugués con una prodigiosa voz, que se movió en ambientes y manifestaciones propios de adultos, y que fue hallado muerto a los 13 años en Palma también es el tipo de cosas que le interesan a este productor y cineasta. «Me fascinan los héroes anónimos», indica Cuesta.

La obra está dirigida por Rafel Duran y está interpretada por Toni Gomila, Lluqui Herrero, Joan Carles Bellviure y Luca Bonadei. «Se armó un equipo muy importante con un texto muy bueno de Rafa Gallego», remarca Cuesta. «El Ciutat de Palma cierra el círculo de este proyecto», añade.