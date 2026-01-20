El jurado de los Ciutat de Palma declara desierto el premio a la mejor novela en castellano, al que optaban 733 obras

Los Premis Ciutat de Palma se quedan este año sin su habitual gala de entrega de galardones tras la cancelación de actos oficiales por el trágico accidente ferroviario en Córdoba, pero tampoco tienen obra ganadora en categoría en novela en castellano, que ha quedado desierta. Además, esta es una edición en la que tres personas repiten premio, aunque en diferente disciplina: Jorge Fernández Gonzalo, Victoria Morell y Dani Cuesta.

En vez de una gala en el Teatre Principal de Palma, que debía celebrarse este día de Sant Sebastià por la tarde, el Ayuntamiento ha anunciado que organizará un acto institucional en el salón de plenos de Cort para entregar los Premis Ciutat de Palma correspondientes a 2025.

En esta edición, de las 733 obras que se presentaron al Premi Camilo José Cela de novela en castellano ninguna ha resultado merecedora del premio, que ha quedado desierto. Del total de novelas aspirantes se hizo una selección de 50, pero el jurado ha acordado unánimemente declarar desierta esta modalidad del certamen, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Sí hay ganador en la categoría de novela en catalán Premi Llorenç Villalonga, que ha recaído en Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, del escritor y periodista Jaume Oliver Ripoll.

En enero de 2023, y causando polémica porque se trataba de un poemario escrito en castellano y traducido posteriormente al catalán, Jorge Fernández Gonzalo recibía el Premi de Poesía Joan Alcover. Este año, este profesor universitario ha ganado el Premi Rubén Darío de poesía en castellano con Rotunda claridad.

También repite reconocimiento Victoria Morell, quien hace tres años recogía el Premi Ciutat de Palma Maria Forteza d’Audiovisuals 2022 por Petricor. Ahora ha ganado el Premi Miquel dels Sants Oliver de periodismo por Nude, un podcast sobre el impacto del porno en la sociedad y que se ha emitido por IB3 Ràdio.

Dani Cuesta Centelles es otro de los premiados que ya conoce qué es ganar un Ciutat de Palma. En esta edición es el Premi Margaluz de artes escénicas por la producción de la obra Chocolate, sobre el texto de Rafel Gallego. En 2024 recogió el Maria Forteza de Audiovisuales por el documental Jo, punk.

Volviendo a los premios literarios, el Joan Alcover de poesía en catalán ha distinguido la obra In Paradisum, de Francesc Pastor Verdú.

El Premi Antoni Gelabert de Artes Visuales se ha concedido a la artista Inma Femenia, cuya obra se puede ver en el Casal Solleric junto a la del resto de finalistas en esta categoría.

En cómic, se ha premiado Casos pendents: Go home, ilustrado por Pau Santiago Roda, quien ha trabajado a partir del guion de David Pamies.

En cuanto a música, el Premi Bonet de Sant Pere ha ido a parar a Mon Joan Tiquat, finalista del reciente concurso Pop Rock de Palma. En documentales, el Maria Forteza de Audiovisuales ha sido para Jordi Nadal Perelló con L’últim vaquer de Hollywood, mientras que en cortometrajes, el ganador es Francisco Javier Chacártegui Horrach con Una persona normal. El premio de investigación Montserrat Casas ha recaído en Ignacio Martín Jiménez por su estudio Mallorca a comienzos del siglo XX, y el Guillem Sagrera de arquitectura se ha concedido a la segunda fase de rehabilitación integral del proyecto Casa de la Misericòrdia.

Por último, en gastronomía, el Premi Caty Juan del Corral ha sido para el cocinero José Cortés García. En esta categoría, el historiador y divulgador de la cocina tradicional, además de colaborador de este diario, Antoni Tugores, ha recibido una mención especial por su trayectoria profesional.