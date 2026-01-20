José María Sánchez: “El primer beso, las inseguridades de esos primeros acercamientos, la locura de pensar que no existe nadie más que él o ella… de eso va mi novela"

¿Qué define a dos personajes como Martín y Martina, los protagonistas de su tercera novela?

A su manera, son personajes con ciertas similitudes pero también con grandes diferencias. Ambos comparten la afición por la cultura, él por el cine, ella por la literatura. Asimismo, también son dos jóvenes curiosos, inteligentes, que precisamente por el hecho de conocerse, también empiezan a experimentar al mismo tiempo ese estado de enamoramiento que suele llegar, por primera vez, en la adolescencia. Luego también es cierto que tienen sus diferencias. Martín es mucho más sociable, muy conversador y de carácter alegre. Martina, en cambio, es más introvertida y es mucho más proclive a ver el lado negativo de las cosas. Estas diferencias también son un ingrediente interesante de la novela, ya que vemos cómo afrontan las mismas inseguridades, los mismos problemas, de forma muy distinta.

¿Pertenecen a los ‘millennial’, generación que conoce bien tras la escritura de ‘Esperando nada’?

No, en este caso no pertenecen a esta generación. Dado que la novela se ambienta en el verano de 2022, en Mallorca, estos chicos, que tienen 17 y 15 años respectivamente, son de la generación zeta. Una generación que nunca había retratado, por cierto.

Su libro está dedicado a Truffaut, Rohmer y Woody Allen. ¿El cine y la literatura son otros dos actores centrales de esta novela?

Sin duda. De hecho, este libro, de los tres que he escrito hasta ahora, es el que recoge de forma más abierta el homenaje a ambas cosas. Yo creo que esto se debe precisamente al carácter alegre de Martín y Martina, ya que tiene un tono distinto a mis dos primeros libros, y eso favorece que cualquier película, libro, escritor o director de cine sea más fácil homenajearlo. Es un libro que, en parte, hice para divertirme, y eso se nota a lo largo de toda la novela.

¿Qué le impulsó a escribir un libro sobre dos enamorados, sobre el amor?

Más allá de las ganas que tenía que cambiar de registro, hay una razón principal que explica el nacimiento de este libro. Para todos aquellos que hayan mi leído mi primera novela, o bien sean familiares o amigos míos, todos ellos sabrán que esa etapa que va de los quince a los diecisiete años no fue especialmente agradable para mí. La epilepsia, con sus pequeñas crisis que se repetían cada semana o cada diez días, hacían de mi adolescencia algo completamente opuesto a lo que se espera de ella. En una fase de la vida que se caracteriza por la plena energía, los descubrimientos sin fin y las ilusiones varias, mi vida en esos meses fue de todo menos alegre o dinámica. Podía enamorarme (y lo hice, en dos ocasiones), pero no tenía ni las ganas ni la autoestima de afrontar algo que se me antojaba tan imposible como peliculero. Esa frustración de no haber vivido esa etapa como merecía es la razón principal del nacimiento de ‘Martín y Martina’.

¿Por qué los amores de verano siempre dejan huella y cicatrices?

Supongo que porque el verano es esa época del año en la que muchas cosas no funcionan como suelen funcionar a lo largo del año. Los tiempos en el verano son otros, los lugares que visitas tampoco suelen ser los habituales…Todo cambia, y esas sensaciones son incluso más intensas si esto te sucede en la adolescencia, cuando experimentas muchas cosas por primera vez y todo te afecta de una manera especial.

José María Sánchez, novelista / .

‘Martín y Martina’ llega tras dos novelas tuyas marcadas por un tono más dramático. ¿Necesitaba darse un baño de romanticismo?

Más que un baño de romanticismo, lo que necesitaba era un baño de comedia. Necesitaba pasármelo bien, y eso se ve en determinados momentos de la novela, en los que el lector o lectora me puede imaginar con una sonrisa mientras escribo tal escena o tal capítulo. Pienso, por ejemplo, en los sueños que tienen los protagonistas, o las conversaciones de Martín y Martina con sus respectivos amigos. Ahí hay muchos momentos divertidos que eran casi inexistentes en mis primeras novelas, y me apetecía mucho probar con eso para, al mismo tiempo, seguir curtiéndome como escritor.

El amor es lo que mueve el mundo. ¿Hay algún tema más importante que este para un escritor?

El escritor Juan Rulfo dijo que en la literatura solo había tres grandes temas: el amor, la vida y la muerte, y yo estoy bastante de acuerdo con esta afirmación. Si lo piensas bien, todos los grandes conflictos de la literatura y de las buenas historias en general provienen de ahí.

“Las cosas más bonitas en la vida se hacen en silencio”, afirma uno de los personajes de su novela. ¿Escribe siempre en silencio?

Sí, para mí es imprescindible. Y cuando corrijo, igual. Me cuesta entender a esos escritores que escriben mientras escuchan música. Yo lo siento, pero así no me puedo concentrar. De hecho, el único momento en el que me puedo poner música es cuando hago una pausa, y para desconectar del trabajo, porque la escritura es ante todo trabajo, a veces me pongo algo de música para relajarme.

¿Qué papel juegan los personajes que rodean a Martín y Martina?

Todos, en mayor o menor medida, están ahí por algo. Por un lado, están los padres de Martín y la madre de Martina, quienes a su manera, representan ese complicado papel que tienen los padres de cualquier adolescente. Eso sí, desde el inicio de la novela, el lector advertirá que la relación que hay entre los protas y sus padres se aleja mucho del estereotipo. Entre ellos hay comunicación, muy buen ambiente y un clima general de confianza, lo que rompe bastante con la tendencia a representar esta relación entre padres e hijos siempre desde el conflicto. Aun así, más que los padres, yo diría que son más importantes los amigos de Martín (Carlos y Xabi), y muy especialmente, las amigas de Martina (Irene y Neus). Estos personajes nos ayudan mucho a conocer a los protagonistas, al mismo tiempo que son los testigos clave de la relación entre Martín y Martina.

Su novela se presenta este jueves en Manacor / DM

¿A quién va dirigida su novela?

Aunque ‘Martín y Martina’ está protagonizada por adolescentes, también es un caramelo para los adultos, ya que ciertos momentos del libro, ciertas reflexiones, son incluso más apreciables para alguien que ya ha vivido un poco más y ve la adolescencia con otros ojos. El primer beso, las inseguridades de esos primeros acercamientos, la locura de pensar que no existe nadie más que él o ella… De todo eso y mucho más somos testigos en esta novela, alternando la tercera persona con la primera persona de ambos, para así descubrir de la mano de ambos cómo les afectan esos momentos clave que se van desarrollando en el libro.

Dé algunas citas de próximas presentaciones.

El próximo jueves 22 de enero presento el libro en Manacor, en la librería Món de Llibres, a las 19 horas. Me acompañará en la presentación el profesor y también escritor Manel Santana, que es un conferenciante perfecto por el entusiasmo que pone en este tipo de eventos. Igualmente, el próximo sábado 31 de enero también presento el libro en Palma, en la librería Ínsula Literaria, a las 12.00. En esta ocasión me acompañará mi amigo Joan Maura, que también sabe de contar historias, en este caso con la cámara, por lo que auguro que será una charla muy entretenida.