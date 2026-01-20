Jaume Oliver, Premi Ciutat de Palma de novela en catalán: «Los escritores tienen que ser fieles a su lugar e intentar universalizar su ciudad»

El escritor y periodista Jaume Oliver ha ganado el Premio Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de novela en catalán con Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, una obra que «flirtea descaradamente con la ciencia ficción» y que su autor presenta como una ucronía, una historia alternativa en la que la República sale vencedora de la Guerra Civil y en la que ni Emili Darder ni Aurora Picornell fueron fusilados.

El jurado del premio ha valorado «la calidad literaria de la prosa, que se integra en el marco de una estructura narrativa original donde se propone un viaje histórico y narrativo preciso y al mismo tiempo juguetón, en el que tienen cabida tanto la reflexión sobre la identidad personal como la recuperación y resignificación de un episodio crucial de nuestra memoria colectiva contemporánea», según ha comunicado el Ayuntamiento.

«El desembarco de Bayo triunfa y Palma se convierte inesperadamente en la capital de la República -Palma, siempre el centro del mundo, y esta vez también-. Pero básicamente este es uno de los puntos de la novela, porque en realidad arranca con una neuróloga que tiene una serie de entrevistas con un escritor, que es un señor mayor, que le cuenta esto, que entre 1941 y 1946 vivió en Palma, pero una Palma donde había triunfado la República. Y claro, las fechas no cuadran, pero su relato es absolutamente coherente. Y estoy todo el tiempo intentando caminar en esta frontera entre el delirio y la ficción», explica Oliver sobre la que es su segunda novela escrita después de haber publicado en 2019 Crònica desordenada de Ciutat Antiga.

Ya con esa primera novela, Oliver se declaró amante de la literatura fantástica, de autores como George Orwell, Margaret Atwood y Aldous Huxley, entre otros. «Tengo la esperanza de que este es un libro que gustará a los lectores que creen que no les gusta la ciencia ficción. He procurado coser, sin que se noten las costuras, la historia de verdad y la historia inventada, he intentado que el relato cuele mucho, que sea muy realista», comenta sobre Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. Sin querer desvelar nada más sobre su texto, sí avanza que en esa Palma que es capital de un estado republicano «Emili Darder no muere fusilado, sino que muere en su cama y Aurora Picornell también sobrevive y forma parte del Gobierno de la República».

Como en Crònica desordenada de Ciutat Antiga, en esta segunda novela Palma vuelve a ser protagonista. «Los escritores tienen que ser fieles a su lugar e intentar universalizar su ciudad. No sé si podría escribir de otra ciudad… Seguramente sí, pero creo que se tienen que reivindicar los escenarios que ha mamado el escritor», defiende Oliver.

El autor contagia la alegría que le ha supuesto este reconocimiento literario. En su categoría se presentaron 88 obras de 83 autores. «Me ha sorprendido que hayan premiado esta novela, porque no es la típica novela Premi Ciutat de Palma. Pero me gustaría pensar que han cogido todas las novelas, sean de donde sean, y han premiado la que les ha gustado más, la que estaba mejor», confiesa. Esta es la segunda novela que ha escrito, la tenía acabada desde 2023, pero desde entonces la ha ido revisando, corrigiendo, restándole horas al descanso, levantándose muy pronto porque era la única manera de escribir y seguir cumpliendo «como padre responsable» de una niña pequeña y también en su trabajo. «Si tuviera todo el tiempo del mundo para escribir, no sé si lo conseguiría», admite.

Con décadas de experiencia trabajando en TVE en Baleares y con una formación de historiador, este Premi Ciutat de Palma de novela en catalán hace tiempo que se considera escritor antes que periodista, aunque su escritura está claramente condicionada por su profesión. «Mi lengua literaria está fabricada desde la televisión, desde los reportajes, las crónicas, las noticias de cualquier cosa que hace 30 años que hago cada día. Absolutamente. Mi catalán literario es el catalán literario construido en la televisión y lo reivindico absolutamente, lo reivindico muchas veces ante una cierta intelectualidad un poco casposa. Yo reivindico mucho los nuevos formatos, escritores con otros orígenes. Siempre me he sentido excluido de los círculos intelectuales y me he sentido bien así», alega.

A Jaume Oliver le gustan las novelas de Stephen King en las que se cuenta una historia de personajes absolutamente normales y convencionales pero a los que les pasa algo extraordinario. «Él los ambienta en la part forana de Estados unidos, y yo las ambiento en Palma», especifica. «Me gusta engañar al lector, que esté leyendo una novela realista y normal y que en un determinado momento pase algo extraordinario. Esta fascinación que tiene la literatura me encanta», añade el autor, quien considera que su nueva novela tiene muchas referencias cinematográficas de su infancia y juventud, desde Indiana Jones, a Rocky o Regreso al Futuro.