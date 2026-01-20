Francesc Pastor Verdú, Premi Joan Alcover 2025: “He querido meterme en la piel de un grupo ficticio de personas en una residencia de la tercera edad"

¿Qué significa para usted recibir este premio?

Una gran satisfacción, porque es un premio muy prestigioso, y para los que nos dedicamos a la literatura supone un empujón y le otorga cierta dignidad a lo que uno está haciendo.

No es el primer galardón literario que recibe. En su haber figuran el Premi Joan Valls (por ‘Les vuit raons de tristesa d’Eugeni Mar’, en 1985), el Ciutat de Torrent en dos ocasiones (en 2017 por ‘Fils de llum’ y en 2019, por ‘Nus de somnis’), el Ciutat de Benissa (en 2019, por ‘Espill brut’), el Bernat Vidal i Tomàs (en 2020, por ‘A mossos’), Marc Granell d’Almussafes (en 2017, por ‘Lletres de viatge’) y más recientemente el Màrius Torres (2021, por ‘Ànima’), entre otros.

Mi objetivo no es presentarme a concursos literarios sino escribir e intentar hacerlo de la manera más digna posible. Lo que sí es cierto es que en el caso de la poesía, a la hora de publicar, para poder compartir lo que escribes con otra gente, desafortunadamente tienes que venir a morir a los premios literarios. Es muy difícil publicar poesía a no ser que seas una figura muy destacada.

Antes de hablar de su obra premiada con el Ciutat de Palma, dígame algo de su pueblo, Mutxamel, donde nació y donde sigue viviendo.

Es un pueblo cercano a la capital, Alacant, y a pesar de que se ha expandido mucho en los últimos años, sobre todo por el fenómeno de la inmigración, todavía conserva mucho de su carácter rural, algo que yo agradezco mucho.

¿Qué define una obra como ‘In Paradisum’?

Es una ficción, pero con ella trataba de imaginar las experiencias y vidas personales que hay en una residencia de la tercera edad, he querido meterme en la piel de quienes habitan esos centros. El nombre de ‘In Paradisum’ tiene de alguna manera un simbolismo irónico porque los últimos días de una persona, que supuestamente es un momento en el que tendría que vivir ese paraíso tan anhelado en ocasiones, resulta que los pasa en un lugar extraño como puede ser una residencia de la tercera edad.

¿Qué le llevó a escribir sobre un tema, el de estos centros, en ocasiones olvidados por los gobernantes, y tan tristemente de actualidad?

Las experiencias que yo he tenido, con algunos familiares o conocidos cuando he visitado estas residencias, me han impacto mucho sentimental y anímicamente porque en sus rostros, en sus miradas, veía muchas cosas que necesitaban ser expresadas. A partir de la pandemia y de todas las desgracias que se vivieron en estas residencias se alentó más aun en mí la idea de hacer este poemario.

¿Qué les reprocha a los gobernantes en relación a este drama?

Está claro que durante la pandemia hubo unas negligencias muy graves. Lo que habría que preguntarse es si nosotros como sociedad estamos haciendo realmente bien las cosas, es decir, muchas de las personas mayores pasan sus últimos días en lugares que son totalmente extraños. Quizá la alternativa tendría que ser otra en beneficio de la dignidad de todas estas personas.

La tercera edad le habrá permitido abordar toda una serie de temáticas.

Sí, sobre todo el paso del tiempo, la nostalgia, la memoria de todo lo que ha sido la vida, el enfrentarse ante la muerte… y sobre todo esa extrañeza de la que te hablaba y la negación a aceptar y asumir esa nueva realidad que se les ha impuesto.

¿Qué busca Francesc Pastor en la poesía?

La gran poeta Alejandra Pizarnik dice que todos nacemos con una herida y puede ser que la poesía sea un bálsamo que ayude a repararla. Yo pienso que la poesía apela, sobre todo, a la sensibilidad y a los valores más dignos de la humanidad, y dadas las realidades que tenemos tan catastróficas hoy en día a nivel mundial, podríamos empezar a pensar en la poesía como un agente transformador de las consciencias de cara conseguir un mundo mejor.

Usted también ha entregado su vida a la docencia. ¿La poesía debería estar más presente en las aulas?

Como docente llevo tres años jubilado pero la juventud y la enseñanza para mí es algo fundamental. El concepto “enseñar” tiene implícitas unas connotaciones muy importantes. Yo formo parte de un colectivo llamado ‘Dilluns Poètics’, que este año cumple un cuarto de siglo de vida, con el que cada lunes enviamos un poema a muchas escuelas, también a personas particulares, para que de alguna manera la poesía esté presente en las aulas.

¿Cuándo sintió usted la llamada de la poesía?

Hace ya muchos años, en mi juventud, y fue a través de distintos canales, como el de la música, con cantautores como Lluís Llach o Maria del Mar Bonet. Precisamente estos días he rescatado un vinilo de la Bonet en el que está uno de mis temas preferidos, ‘Mercè’.

Entre los autores que le han marcado un camino reconoce a Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Espriu, Antonio Machado, Carles Riba o Josep Maria Llompart. ¿Qué le cautiva de este último autor?

Yo he comparado la obra poética de Llompart con la de Vicent Andrés Estellés, por la proximidad a la cotidianidad popular. Su manera de expresarse siempre me ha impresionado mucho. Suelo releer mucho a Llompart, es uno de los poetas que suelo tener en la mesita de noche, siempre te aporta algo nuevo.