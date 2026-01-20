Los finalistas del Ciutat de Palma abordan nuevas formas de creación

Los diez finalistas seleccionados para el Premi Ciutat de Palma de Artes Visuales se han decantado principalmente por abordar en sus proyectos nuevas formas de crear imágenes, tal como explicó ayer el director general de Cultura de Cort, Fernando Gómez de la Cuesta, en la presentación de la exposición que se abre hoy en el Casal Solleric de los artistas escogidos entre más de 400 creadores y casi mil obras. Los citados finalistas son José Luis Cremades con la pieza Comprobación empírica de la influencia de la gravedad sobre la pintura contemporánea; Inma Femenía, con Free Fall CII 2018; Mar Guerrero, que presenta Organismos residuales; Irati Inoriza, con la pieza Al final de tu cabello; Pixy Liao, que muestra la imagen The Man Hiding in my Dress; Almudena Llobera, con Rest 2024; Alejandro Leonhardt, que expone Unboxing: rollo fotográfico y atún; Adrián Martínez, autor de Estructura 3; Laia Ventayol, que presenta Balancí; y Johanna Von Monkiewitsch, con 25.02.2024.

El jurado estaba integrado por el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2022, el artista y profesor José María Yturralde; la comisaria independiente y coordinadora de proyectos artísticos Aina Pomar, y el también comisario, gestor y mediador cultural Sebastià Mascaró, ambos de Mallorca.

El Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert «responde al objetivo de apoyar la creación artística contemporánea, contribuir al dinamismo del sector y reconocer la labor desarrollada por el colectivo de creadores».