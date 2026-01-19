Sonría, por favor

L’Humor a la lírica

Barítono: Pablo López,

Piano: Marc Laliga,

Can Tàpera. 16-01-2026

Calificación: ***½

Pablo López, el barítono mallorquín, es un todoterreno. Y además una persona muy creativa, pues inventa y se reinventa cada temporada para producir e interpretar espectáculos de pequeño formato muy sugerentes.

En la ocasión que comentamos, él solo, acompañado de un pianista, ofreció una charla/concierto sobre el humor en la ópera, en esa interesante temporada que nos ofrece la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera.

Naturalmente quedaron muchos fragmentos en el tintero y fuera del escenario, pues de arias y escenas de humor hay a raudales, ahora bien, las que escogió el artista bien pueden servir para ilustrar las diferentes maneras de hacer sonreír sobre un escenario de ópera. Algunos compositores han utilizado el doble sentido, otros la ironía, otros el juego de palabras, otros la propia melodía… Y de todo ello dio muestras Pablo López, ayudado por su pianista acompañante, Marc Laliga, que además de un buen pianista, demostró ser un buen compañero de viaje teatral.

Con pocos o casi nulos elementos, López pasó revista a esas situaciones de comicidad que utilizaron Verdi en Falstaff, Sorózábal en la llamada Romanza del Gol, Gounod en su Fausto y Rossini en múltiples ocasiones. Sí, Rossini fue el coprotagonista de la sesión pues si hablamos de humor en la música, él debe de estar siempre presente.

Hay que decir que a la reconocida profesionalidad del barítono debemos añadir sus dotes como comunicador, pues antes de cada ejemplo musical aportó comentarios, algunos incluso tomados de la historia de la filosofía, con Aristóteles y sut tratado sobre el humor al frente.

Que no pase ni un solo día sin una sonrisa, decía el sabio, a lo que añadió Chaplin, más sabio si cabe: «Un día sin sonreír es un día perdido». Pue eso.