Andrea Canepa invita en Palma a hacer un ‘Capfico’ en el patio del Casal Solleric

La artista peruana Andrea Canepa acaba de envolver el Palacio de Cristal del parque del Retiro con una enorme lona, en la línea de sus proyectos de gran impacto visual.

Sin embargo, en la instalación que se abre este martes al público en el Casal Solleric ha optado por la delicadeza para que el asistente se sumerja en ella, como en un Capfico, su título.

La expresión mallorquina que hace referencia a «ese momento de descanso cuando te metes en el mar, un entrar y salir», también recuerda a la reconocida creadora interdisciplinar «la sensación de entrar en un patio en verano, en el que te refrescas y es un momento de alivio».

Por ello lo relacionó con el espacio central del Solleric, ya que a Canepa le interesa «tratar la arquitectura entendiéndola como una partitura, que te dicta cómo moverte, a veces sin que te des cuenta», según explicó en el emblemático patio.

Inauguración suspendida

La instalación podrá visitarse hasta el 12 de abril de 10 a 20 horas, pero la inauguración queda suspendida, así como la de la exposición de los diez finalistas del Premi Ciutat de Palma de Artes Visuales, «como muestra de luto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario de Córdoba», según indicaron desde el centro expositivo municipal.

La artista ha marcado formas y caminos en los que adentrarse en la instalación. «Repito el diseño de las balaustradas o por lo menos la gráfica de estos bonitos elementos tan propios de Mallorca, en cuyas calles hay mucho trabajo de forja. Es algo muy especial y que quería rescatar», destacó sobre su interés en «poner atención al espacio que habitamos».

En este caso, el Casal Solleric le ha aportado además la idea de las figuras de colores que surgen de la herrería horizontal. «Parten de la imagen de un fresco que hay en el Casal, representada en el cartel de la exposición, en la que una especie de fauno marino se mete en el agua con plantas a su alrededor. Quería hacer referencia a la exploración de ese bosquecillo dentro del agua o a las plantas que puedes encontrar en las macetas de un patio», comparó.

Interacción artística

Los variados elementos que se yerguen verticalmente, también de forja, «son una propuesta de activación muy libre», en palabras de Canepa, que anima al público a interactuar con las figuras.

«Están pensadas para que encajen con distintas partes del cuerpo y cada uno las puede interpretar», dijo sobre estrellas que coinciden con las rodillas si te agachas o con las manos de un niño, ventanas para meter la cabeza o círculos donde acercar la oreja. «Son ejercicios de vivencia del espacio», resumió.

Por su parte, la comisaria, Beatriz Escudero, especificó que «la pieza escultórica es mínima, pero tiene muchas capas y formas de acceder a ella. Se ha diseñado específicamente para el patio del Solleric y su inclinación permite integrarte de dos modos distintos, por abajo desde la profundidad y saliendo a la superficie, o por arriba desde la orilla y sumergiéndote, de ahí también el título de Capfico». La instalación está acompañada por un vídeo de una performance con dos bailarinas en su interior.