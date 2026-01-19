Adiós a Valentino, el diseñador italiano que se enamoró de Mallorca y convirtió a Rosario Nadal en embajadora y musa

El diseñador italiano Valentino Garavani, uno de los últimos grandes estandartes de la alta costura internacional, formado en París junto a Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche, ha fallecido este lunes en Roma a los 93 años, “rodeado de sus seres queridos”, ha informado la fundación que lleva su nombre.

Lanzado al estrellato mundial a mediados de los sesenta gracias a su amistad con Jackie Kennedy, que le encargó numerosos diseños, Valentino se convirtió en sinónimo de elegancia, feminidad y perfección.

Nacido en la localidad de Voghera, en Pavía, en mayo de 1932, abrió su propia casa de moda en la Via Condotti de Roma tras completar su formación en la capital francesa. La ciudad eterna sería su gran escenario, y él, su embajador de una feminidad clásica y sofisticada frente a la línea andrógina de Giorgio Armani o la exuberancia teatral de Karl Lagerfeld, John Galliano y Jean-Paul Gaultier.

El vínculo con Mallorca

Fue un enamorado de Mallorca, a la que acudía cada verano a bordo del megayate TM Blue One, una embarcación de recreo de 46,32 metros construida por Picchiotti en 1988. Reconocible por su distintiva franja azul claro sobre el casco azul marino y por los lujosos interiores de Peter Marino, el yate, atracado en Puerto Portals o fondeado frente a la playa de es Trenc, fue su pasarela flotante durante los noventa y la primera década del nuevo siglo. En aquellos años, Rosario Nadal, entonces princesa de Preslav, se convirtió en su musa y embajadora, llegando a compartir la portada de Harper's Bazaar y acompañando al creador al numerosas citas de alta costura.

Valentino, en la popa del yate 'Blue One' amarrado en Puerto Portals / Silvia Higueras

Sin embargo, Valentino había descubierto la isla mucho antes. Su primer contacto fue a finales de los setenta, durante un desfile a bordo del trasatlántico Irpinia, atracado en el muelle de Paraires, junto a su amigo Fiorucci. En aquella ocasión, la actriz Barbara Bouchet se deleitó con sus diseños en compañía del director Sergio Leone y Christian De Sica, hijo del cineasta, tal como recuerda el periodista Matías Vallés en Mallorca, un destino obligado.

Entre las primeras estrellas que pasearon con él por aguas mallorquinas estuvo la actriz Florinda Bolkan, acompañada del bailarín Mijaíl Baryshnikov, con quien asistió a una fiesta en el Casino de Mallorca organizada por los Tchokotoua.

Durante los noventa, el modisto navegó también con Carmen Martínez-Bordiú y su marido, el anticuario francés Jean-Marie Rossi. Nati Abascal, una de las reinas de la elegancia española, fue otra habitual de su yate. En esa época, Rosario Nadal y su entonces esposo, Kiryl de Bulgaria, recorrieron junto a él las playas mallorquinas.

Valentino y Rosario Nadal en Villa Borghese, en Roma, en julio de 2007 / EFE

Un anfitrión de lujo

En los años siguientes, Valentino amplió su círculo de invitados a modelos y actrices internacionales. La modelo Claudia Schiffer y su pareja, Tim Jeffries, lo recibieron en su casa de Camp de Mar antes de embarcarse en el Blue One. En 2003, Gwyneth Paltrow pasó la primera jornada de sus vacaciones mallorquinas a bordo del yate del diseñador, y en 2010 Elizabeth Hurley y su marido, el empresario indio Arun Nayar, se alojaron varios días con él tras ser vistos en Marina Botafoch, en Ibiza.

Claudia Schiffer desciende del yate de Valentino, atracado en Puerto Portals, en agosto de 2000 / EFE

En julio de 2000, Valentino ofreció una cena en su embarcación para personalidades como los duques de Kent, Cristina Macaya y el financiero Carlos March. En julio de 2017, en uno de sus últimos veranos en Mallorca, su yate fue avistado en Cala Egos, cerca del Port d’Andratx.

Con su partida se despide no solo un creador legendario, sino también un símbolo del estilo eterno y la elegancia mediterránea.