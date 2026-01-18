Miquel Ferrer gana el Torneig de Dramatúrgia de les Iles Balears
La final ha tenido lugar esta noche en el Teatre Maruja Alfaro de Palma y ha coronado a la obra 'La conversió d'una flor o de amor de síndria', interpretada por Xavier Boada y Joan Lluís Terrassa
Miquel Ferrer, con ‘La conversió d’una flor o amor de síndria’, obra ejecutada por Xavier Boada y Joan Lluís Terrassa, se ha proclamado ganador del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, cuya final se ha celebrado esta noche en el Teatre Maruja Alfaro (Mar i Terra), en la calle Sant Magí de Palma. La convocatoria, que este año ha girado alrededor de las relaciones de pareja, los desengaños y las formas diversas de entender el amor, ha tenido como finalista a Carme Serna, con la pieza ‘La piscina’, interpretada por Núria Martín y Norbert Martínez.
Este encuentro con la palabra ha alcanzado este año su duodécima edición, y puede sacar pecho: es el segundo más veterano del Estado por detrás del de Catalunya.
En esta edición los actores participantes han sido Mercè Martínez, Pere Pau Sancho, Karen Codina, Joan Lluís Terrassa, Esther Cort, Laura Andújar, Núria Martín, Sergio Matamala, Joan Sureda, Albert Triola, Xisco Ródenas, Xavier Boada y Norbert Martínez.
Desde su primera convocatoria hasta la actualidad, 48 autores y autoras de Baleares han visto sus textos interpretados por 144 actores y actrices de la comunidad y de Catalunya, fomentando el intercambio y las relaciones culturales y profesionales en todo el territorio de habla catalana.
