La premiada película 'La misteriosa mirada del flamenco' luce el vestuario del mallorquín Pau Aulí

El vestuario es clave en la película La misteriosa mirada del flamenco, ganadora en Cannes del premio al talento emergente.

Las prendas que llevan las protagonistas del filme chileno que competirá en los Goya son «un medio para soñar y volar, para que todas ellas puedan ser lo que realmente quieren ser. A través de la ropa, las travestis lo consiguen, porque va más allá de una imagen. Se sienten tal como quieren, con libertad absoluta».

Este es el significado que valora el diseñador de vestuario y director de arte mallorquín Pau Aulí sobre su trabajo en la ópera prima de Diego Céspedes.

Lo presentó este viernes en CineCiutat, día del estreno, y tras la proyección conversó con el público de «la construcción de un universo visual a través de tejidos y decisiones invisibles que hacen que todo tenga sentido», según destacó la sala palmesana.

"Un reto"

Para Aulí, ha sido un proyecto «muy motivador y todo un reto». El largometraje «es un homenaje a la memoria histórica de un grupo de personas totalmente olvidadas. Nadie hasta ahora había dejado constancia de la vida que llevaban las travestis en un pueblo perdido en el desierto de Atacama en los años 80».

Por eso, lo importante para el mallorquín fue «ser lo más respetuoso posible, para rendirles ese tributo. Nos documentamos exhaustivamente en bibliotecas, universidades y foros de internet de amantes de ropa vintage de la época para recrear el vestuario que seguramente llevarían», cuenta sobre «un proceso más conceptual que de establecer un sello estético propio», a diferencia de sus otros proyectos, «más personales».

Una escena de la ópera prima / .

En la película seleccionada por Chile para competir en los Óscar, Pau Aulí utilizó «vestidos de mala calidad, como las lentejuelas, por ejemplo, porque era lo único que podían conseguir en un pueblo minero al que apenas llegaba el transporte. Además, a pesar de que conocemos cuál era la moda en la década 80, allí llegaba todo más tarde y a cuentagotas, por lo que teníamos que buscar referencias anteriores».

El cartel promocional define el largometraje como «una cautivadora fábula queer sobre amor, miedo y comunidad», pero el diseñador mallorquín también habla de «prejuicios, homofobia y transfobia», algo extrapolable a la ropa.

«Lo primero que ves en una persona travesti es que no viste tal y como la sociedad dice que hay que vestir. Es el colectivo del sector LGTBI+ que más se ha lanzado. Su imagen tan rotunda e infrecuente impacta y suele causar rechazo por ver a gente con barba y vestidos, por ejemplo. Sin embargo, en este filme los personajes están tan bien construidos, son tan humanos y complejos que la ropa es su forma de expresarse, pero el trasfondo va más allá de cualquier imagen».

Otros proyectos

Aulí tiene otros proyectos cinematográficos pendientes de estreno, como la producción mallorquina Forastera, premiada en Toronto y la Seminci, donde para él «fue muy motivador decidir qué Mallorca se mostraba. No queríamos el código estético de una isla idealizada de esparto y cestas, sino algo real, sin eliminar la parte fea del turismo de masas».

La otra película que será estrenada este año con el sello del diseñador es The end of it, protagonizada por Gael García Bernal y con «un vestuario para recrear un futuro distópico muy realista».