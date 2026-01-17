DIONÍS A TAULA
Politxó 2024 (ecològic) Soca-rel | Un vi per reivindicar una antiga i bona varietat (i 2)
Com vàrem explicar la setmana anterior, Pep Rodríguez va quedar captivat per la varietat esperó de gall fa poc més de 15 anys i, per això, va treballar-hi per poder fer-ne vi de qualitat. En va poder vendre a partir de l’anyada 2020, quan la Conselleria d’Agricultura va autoritzar legalment aquesta casta de raïm antiga, que va estar a punt de desaparèixer.
Per elaborar-lo, es verema a mà i es desrapa, però la clau —apunta Rodríguez— és que el gra quedi ben sencer, per això el transporta amb ribells per posar-lo dins el dipòsit d’acer inoxidable, així fa una maceració semicarbònica, la qual cosa hi aporta més fruita i frescor al vi. “Després, feim el capell submergit amb unes planxes d’acer inoxidable foradades, que posam a damunt i la pell mai toca l’aire perquè damunt hi ha el most. Quan acaba a fer la fermentació alcohòlica, fa la malolàctica i del setembre al mes d’abril feim dos o tres trasbalsaments i l’embotellam”.
L’etiqueta és obra de la seva filla, Maria, a partir d’uns politxons de la vinya pròpia, que donen nom al vi. Concretament són els politxons de la primera que Pep Rodríguez va treballar l’any 1993, que es troba a Sencelles, ben a prop de la partió amb Binissalem. La seva filla, quan tenia 15 anys, hi va fer una foto, va esborrar-ho tot a excepció dels politxons (que pintà de color lila), que són els pals que es posen ficats en terra, en posició vertical, al costat d’un cep, perquè aquest creixi dret i s’aguanti sense ajeure’s pel pes del raïm. Maria Rodríguez també ha fet altres etiquetes per a Soca-rel, com ara les tisores de podar que il·lustren l’etiqueta del vi escursac i del d’escursac i mantonegro. Les seves etiquetes són senzilles, però plenes de simbolisme. El politxó és bàsic per tutorar la vinya i fermar-hi les sarments quan creixen, i les tisores de podar són una eina petita, però amb un gran poder perquè amb aquest utensili una persona pot donar vida (si ho fa bé) o matar (si ho fa malament) una vinya.
Politxó és un vi que Pep Rodríguez passa molt de gust d’assaborir amb una coca salada, ja sigui de pebre torrat, de verdura amb arengada o de trempó. També és un excel·lent company d’arrossos brouosos, des d’un arròs de vermar, un de marjal o un arròs brut, com també de plats forans, com ara un ramen de pollastre o de porc. La producció anual oscil·la entre les 1.500 i 2000 botelles.
