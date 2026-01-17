Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francesc AntichBeneïdes de MuroSant SebastiàRCD MallorcaEducación: zona únicaAutovía Campos
instagramlinkedin

Mor el músic Antoni Riera, director del Cor de Nins de Sant Francesc entre 1965 y 2008

Amb el cor de nins oferí concerts a molts d’indrets de Mallorca, a París, Lió i alguna altra ciutat europea, sent un referent pel que fa a les formacions de veus blanques

A la derecha, Fray Antoni Riera

A la derecha, Fray Antoni Riera / Facebook

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Palma

Fa uns mesos vaig parlar amb ell; el volia convidar a dirigir una peça en el concert per celebrar el cinquantenari de la Coral de Felanitx. Va denegar la proposta. Me va explicar el seu estat de salut, que no era bo de portar. L’impedia fer una vida social i només sortia del convent a mig matí per fer una vola fins a Cort. I això que vivia a Sant Francesc, com a frare que era. Antoni Riera ens ha deixat als 84 anys. Bon músic, fou director del Cor de Nins de Sant Francesc des de 1965, quan el fundà, i fins el 2008. Durant aquells anys en els quals la Federació de Corals donava impuls a les noves propostes, ell va formar-ne part, en certa manera, activa.

Amb el cor de nins oferí concerts a molts d’indrets de Mallorca, a París, Lió i alguna altra ciutat europea, sent un referent pel que fa a les formacions de veus blanques. De fet el cor rebé la medalla de l’Associació de grups de Pueri Cantores o Nins cantaires.

Retirat de la vida musical, portà la part burocràtica i administrativa del cor fins que la malaltia li va impedir fer-ho amb normalitat. En aquell moment, tot i ser molt actiu a les xarxes socials, també deixà de banda la vida social per dedicar-se només a la monacal.

El velatori tendrà lloc dilluns horabaixa a Son Valentí i el funeral serà dijous 22 a Sant Francesc a les 19.30 hores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents