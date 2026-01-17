Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuina amb memòria

Burballes amb conill i cuixot

Amb l’augment de les temperatures –no direm que és degut al canvi climàtic per no ferir susceptibilitats– és quasi impossible curar cuixots a Mallorca com abans

Burballes amb conill i cuixot

Burballes amb conill i cuixot / A.T

Antoni Tugores

De les tallades menys afavorides –cap inclòs– d’un conill de camp o la seva versió més tendra, d’un canonget, acompanyades per talladons de cuixot curat a la possessió de Mossa (Escorca), es feien fins fa pocs anys –potser algú les continuï preparant–, unes burballes excel·lents aprofitant els conills de caça i les verdures del temps. Un plat que és un magnífic exponent de la cuina de proximitat i del temps. A l’actualitat, podem continuar preparant unes burballes semblants (de Porreres, per descomptat) al llarg de tot l’any, utilitzant conill de corral o de granja i les verdures que tenguem a l’abast.

Ingredients:

  • Conill
  • Talladons (petits daus) de cuixot
  • Burballes
  • Ceba
  • Tomàtiga
  • All
  • Julivert
  • Mongetes
  • Pèsols
  • Carxofes
  • Oli
  • Aigua
  • Sal
  • Pebre bo

Preparació:

  • Després d’escorxar, esbutzar i netejar el conill de caça, en farem tallades. Les millors les reservarem per preparar un segon plat, ja sigui en ceba, torrat, en salsa, etc.
  • Destinarem les tallades que no hem seleccionat, a més del fetge i el cap, a fer les burballes, així com uns quants talladons (petis daus) de cuixot.
  • Salpebrarem la carn del conill, tallada en bocins petits i la sofregirem amb oli fins que sigui ben rostideta.
  • Hi anirem afegint ceba tallada fina i començarem a netejar el fons de l’olla o la casserola del que s’hi pugui haver adherit. Ara en diuen desglaçar.
  • Quan la ceba comenci a ser cuita (8-10 minuts a poc foc), hi afegirem els daus de cuixot i la tomàtiga pelada i picada. Seguirem sofregint fins que la tomàtiga hagi perdut la seva aigua.
  • Hi afegirem l’aigua necessària i la farem bullir fins que la carn sigui ben cuita. No se sol necessitar gaire temps si la carn del conill és tendra.
  • Si n’és el temps (ara ja en tenim tot l’any) hi afegirem una grapada de pèsols, unes mongetes tendres i carxofes; aprofitarem les hortalisses del temps i que siguin adients per al plat. Ho salpebrarem al gust.
  • Als pocs minuts de tirar-hi la verdura, ja hi podem agregar les burballes. Ho tastarem i rectificarem de sal si fos necessari.
  • Poc abans que les burballes siguin cuites del tot, hi afegirem una picada fina d’all i julivert. El plat ha de ser una mica brouós.

Devem la recepta a Maria Solivellas Garau de Mossa, Escorca (Mirabona, Selva, 1923).

