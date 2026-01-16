El Festival Paco de Lucía Mallorca convoca la III Beca Jóvenes Talentos con una edición especial dedicada al baile

El Festival Paco de Lucía Mallorca, junto con la Fundación Paco de Lucía, ha convocado la III Beca Jóvenes Talentos, una iniciativa destinada a promover a artistas emergentes nacidos o residentes en Baleares, que este año y de forma excepcional, está dedicada al baile y la danza.

En su quinto aniversario, el Festival Paco de Lucía Mallorca anuncia la convocatoria de la Beca Especial dedicada al baile y la danza, con la condición de que esté en diálogo con el flamenco, su lenguaje, su estética y su espíritu innovador.

Úrsula Pomar, beneficiaria de la beca de 2025. / .

El Festival Paco de Lucía Mallorca ha informado que la persona becada realizará el Commercial Dance Intensive (CDI) en la Berklee School of Music de Boston, un programa intensivo orientado al desarrollo técnico, artístico y profesional de bailarines en un entorno internacional. La beca incluye matrícula, viaje de ida y vuelta, alojamiento, manutención y diploma acreditativo. El curso se celebrará del 6 al 25 de julio de 2026.

Bases y plazos

Las bases de esta beca, disponibles en la web https://festivalpacodeluciamallorca.com/ y en la bio del perfil oficial de Instagram del Festival Paco de Lucía Mallorca, establecen que podrán optar a esta ayuda de formación jóvenes intérpretes y creadores de 15 a 25 años, nacidos o residentes en Baleares, con una evolución artística sólida y un claro potencial de crecimiento, que desarrollen propuestas vinculadas al baile y la danza con conexión con el flamenco, desde una mirada actual y abierta.

Los interesados deben enviar su candidatura a la directora del Festival, Soledad Bescós, por correo electrónico (solbescos@gmail.com) hasta el próximo 19 de febrero de 2026 a las 14:00 horas. El fallo se emitirá en un plazo máximo de 10 días tras el cierre de la convocatoria.

La entrega de esta beca se realizará durante la Gran Gala Inaugural del Festival Paco de Lucia Mallorca en el Teatre Principal de Palma el 13 de marzo de 2026 a las 20h. Además, la persona becada actuará en el Teatre Municipal Xesc Forteza, el 17 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

El pianista Andrés Barrios. / Diego García

Masterclass y concierto en Boston

Como parte de su proyección internacional, el Festival Paco de Lucía Mallorca presentará esta III Beca Jóvenes Talentos en Boston, en el marco de un encuentro cultural en colaboración con Berklee Global, según ha informado.

También en Berklee, el 27 de enero de 2026, el Festival celebrará dos actos gratuitos que conectan flamenco, creatividad contemporánea y formación. El primero de ellos será una clase magistral de piano flamenco fusión de la mano del compositor Andrés Barrios, en Berklee College of Music. El pianista, recientemente nominado a los Latin Grammy Awards 2025, “una de las grandes apuestas del Festival Paco de Lucía Mallorca como representante de la nueva generación del flamenco”, ofrecerá un concierto junto a Nino de los Reyes, primer bailaor flamenco reconocido con un Grammy, en el Boston Conservatory at Berklee, en la Red Room de Café 939 (939 Boylston St., Boston, MA).

El Festival Paco de Lucía Mallorca cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento de Palma, el Teatre Principal de Palma, el Consell de Mallorca, la Fundació Turisme Palma 365, Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, la Fundació Miró Mallorca, Hotel Sant Francesc y Hotel Can Ferrereta.