Alumnos de Bellas Artes dialogan con la exposición de la Jove Plàstica en el Casal Solleric

Estudiantes del Grado en Bellas Artes de Adema, del Columbia College de Chicago y de la Academy of Fine Arts de Gdansk en Polonia han realizado una acción performativa relacionada con la exposición La Jove Plàstica i la renovació de les arts a Mallorca 1969-1982 de modo que se ha establecido un diálogo entre las obras de aquella generación de artistas y las de los artistas que se están formando.

Los alumnos de Bellas Artes han intervenido en el recorrido de la exposición. / Adema

El proyecto, titulado QSL. Performar la exposición, forma parte del programa de mediación promovido entre Adema, Casal Solleric y Ayuntamiento de Palma, en colaboración con instituciones internacionales. Durante la acción, bajo el título Interferencias, según han explicado el profesor y artista Dan Norton y el comisario de la exposición y docente Jaume Reus, impulsores del proyecto, los estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes de Adema “han activado el espacio expositivo mediante prácticas performativas, gestos experimentales y acciones situadas que dialogan con las obras, los discursos y las tensiones históricas presentes en la muestra. La propuesta introduce una capa crítica que reactiva sus contenidos desde una perspectiva contemporánea”.

El resultado se mostrará en las salas de exposición y convivirá con el resto de las obras entre este viernes, día 16 de enero, y el miércoles, 21 de enero.

“La intervención propone un diálogo entre aquella generación que cuestionó las estructuras artísticas del momento y una nueva generación de artistas en formación que se enfrenta hoy a otros desafíos, como la hiperconectividad digital o la aceleración de los procesos de producción. Desde esta perspectiva, QSL no se presenta como una ruptura, sino como una continuidad crítica que conecta pasado y presente a través de metodologías compartidas”, ha asegurado Dan Norton.

Otro momento de la acción performativa en el Solleric. / Adema

Esta presentación en Palma constituye la primera de una serie de cuatro intervenciones del proyecto QSL, que continuará en Gdansk, Chicago y Nairobi. En esta última ciudad, las obras se exhibirán en el barrio de Wajukuu en colaboración con el Wajukuu Arts Collective, ampliando el alcance social y cultural del proyecto e incorporando contextos no occidentales al diálogo artístico.

El proyecto QSL es una iniciativa pedagógica y artística de carácter internacional inspirada en la tecnología temprana de la radio y en las tarjetas QSL, utilizadas históricamente por radioaficionados como confirmación material de una transmisión recibida, ha explicado Adema. Estas tarjetas, además de verificar la recepción de una señal, funcionaban como objetos de intercambio que generaban vínculos físicos y afectivos entre emisores y receptores separados por grandes distancias. A partir de este imaginario, el proyecto recupera el valor de la comunicación lenta, material y colaborativa como herramienta crítica en un contexto dominado por la inmediatez digital.

Durante doce semanas, estudiantes de Bellas Artes de las tres universidades de Palma, Chicago y Gdansk han participado en un intercambio intensivo de prácticas artísticas. El proceso se articuló a partir del envío de obras digitales concebidas como señales visuales o sonoras, que fueron recibidas, intervenidas y transformadas por otros participantes. Estas obras, las QSL, fueron posteriormente enviadas por correo postal, reintroduciendo el tiempo de espera, la distancia geográfica y la fragilidad del objeto como elementos activos del proceso creativo.

Estas piezas se integran ahora en el recorrido expositivo del Casal Solleric y permanecerán expuestas hasta el próximo miércoles 21 de enero, estableciendo un diálogo directo con las prácticas históricas, remezclando, reconfigurando, hackeando e inspirándose mutuamente hacia resultados nuevos e inesperados.

Para Dan Norton, “QSL ha nacido de la voluntad de trabajar la comunicación artística como un proceso compartido, donde la obra no se entiende como un objeto cerrado, sino como una transmisión abierta a ser recibida, transformada y devuelta”. En este sentido, Jaume Reus ha subrayado que el proyecto sitúa al alumnado en una posición activa y crítica frente a los sistemas contemporáneos de producción artística, cuestionando la autoría, la idea original y la velocidad con la que hoy circulan las imágenes.

La acción se celebra en el marco de las fiestas de Sant Antoni y se acompaña de una intervención sonora en directo a cargo de Antoni Vidal, estudiante del Grado en Bellas Artes de Adema, que realiza una acción musical con guitarra como parte de la experiencia sensorial del proyecto.