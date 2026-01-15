Los vídeos que llevaron a Alira Moya a La Voz Kids: así empezó el camino de la ganadora mallorquina de 2024
La joven cantante de Inca ha compartido en redes las grabaciones con las que logró una plaza en el talent show y que marcaron el inicio de su victoria
La ganadora de La Voz Kids 2024, Alira Moya, natural de Inca, ha publicado una recopilación de varios vídeos en redes sociales que muestran cómo fueron sus primeros pasos para entrar en el programa que acabaría consagrándola como una de las voces infantiles más prometedoras del país.
En estas grabaciones, que ya acumulan miles de visualizaciones, se puede ver a Alira presentándose ante las cámaras y demostrando su talento vocal con interpretaciones que resultaron clave para llamar la atención del equipo del programa: Vivo por ella con base musical, y una versión a capella de My Heart Will Go On.
En uno de los clips, que supera los 14.000 ‘me gusta’, la joven se presenta con naturalidad: “Hola, soy Alira, tengo nueve años y soy de Mallorca. Me gustan muchas cosas, sobre todo las que están relacionadas con la música. A mí me encanta La Voz porque es como que tú vas ahí a cantar y enseñas a los coaches el poder que tienes”.
Estos vídeos fueron determinantes para que Alira consiguiera una plaza en La Voz Kids, un concurso en el que acabó destacando por su seguridad escénica, madurez interpretativa y una técnica vocal poco habitual para su edad, cualidades que conquistaron tanto al jurado como al público y la llevaron a alzarse con la victoria en la edición de 2024.
Una joven promesa que comparte su día a día
Más allá de su paso por el programa, Alira Moya mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte su día a día entre conciertos, versiones de canciones y momentos cotidianos en Mallorca. También muestra algunas de sus aficiones, como su pasión por la serie ‘Stranger Things’.
