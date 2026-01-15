El teatro Xesc Forteza de Palma acogerá la segunda gala de los premios de música electrónica MEM

El Teatre Municipal Xesc Forteza acogerá el próximo 22 de enero, a las 20 horas, la gala de entrega de los premios MEM (Mallorca Electronic Music) que celebran su segunda edición.

La gala de estos premios ha sido anunciada este jueves, 15 de enero, en el Ayuntamiento de Palma, por el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y el dinamizador cultural Tommy M. Jaume, responsable de la entidad organizadora, Zulos Club, la promotora musical más antigua de todas las que existen actualmente en Palma, según ha recordado Cort en un comunicado.

En esta presentación también han participado Javier Fernández, director de La Siesta Magazine, que impulsa los premios, y los DJ Barolec, Mike Mauri, Rosana Nun, César del Río e Isaac Indart, junto al artista local Philip Wolf, diseñador del galardón que recibirán los premiados.

Tommy M. Jaume ha manifestado que los MEM Awards tienen por objetivo "poner en valor un estilo musical que, abanderado por géneros como el house o el techno, está avalado por una trayectoria de más tres décadas de historia en nuestra isla".

Tal como ha informado el Ayuntamiento, la elección de los tres finalistas en cada una de las doce categorías previstas de esta segunda edición ha sido tarea de una treintena de profesionales de la escena, entre ellos los miembros del jurado. El proceso comenzó a mediados de diciembre y finalizó el 12 de enero, período que ha estado abierto a las votaciones del público a través de La Siesta Magazine.

Los MEM incluyen categorías como la de mejor deejay house del año en Mallorca, mejor productor, mejor deejay techno, minimal deep tech, tech-house, hard-techno, revelación, mejor track o remix, sello, promotora, club (para locales con aforo inferior a las 4 asistentes, y discoteca (más de 400 asistentes).

Además, durante la gala se entregarán los Premios Leyenda, que rendirán homenaje a Dejeays Club, “el colectivo que revolucionó la escena electrónica de la isla en el transcurso de los años 90 de la mano de sus componentes: Ángel Rivas, César del Río, Isaac Indart, José de Divina y el ya desaparecido Miguel Ángel”, señalan sus organizadores.

La entrega de premios estará amenizada con la actuación de Guri & Elder, dúo que en la primera edición de los MEM ganó los premios al mejor productor y al track del año. Entre los invitados a la ceremonia destacan nombres como Ángel González, Des Mitchell, Fernando Cerviño, Javi Bora, Javi Cannus, Javi de Colors, Kiko Navarro, Manu Sánchez, Nacho Velasco, Paco Belucci, Pep Link, Sp1der y Willy de Loren.

La organización de la gala también recordará a la deejay, productora y locutora radiofónica Cati Moreno y al mítico dj de la zona Nord de Mallorca Rafalet, fallecidos en 2025.