Romeo Santos y Prince Royce incluyen Palma en la que será su primera gira conjunta por Europa

Dos de los nombres más influyentes y determinantes de la bachata y la música latina a nivel mundial, Romeo Santos y Prince Royce, han anunciado oficialmente su primera gira conjunta por Europa bajo el título ‘Mejor Tarde Que Nunca’, una gira que incluirá una actuación en Mallorca el próximo 5 de julio de 2026 en el recinto de Son Fusteret, en un acontecimiento sin precedentes tanto para el género como para el público europeo.

El tour recorrerá Europa durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, con paradas en algunas de las principales ciudades del continente. En España, la gira visitará Sevilla, Fuengirola, Zaragoza, Pamplona, Mallorca, Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona, A Coruña, Tenerife y Santander, además de importantes capitales europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.

El espectáculo promete ser una experiencia irrepetible, en la que ambos artistas compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, así como los grandes éxitos que han marcado sus trayectorias individuales y que han llevado la bachata a una dimensión verdaderamente global.

Venta de entradas

La preventa para Mallorca ha comenzado hoy jueves día 15 a las 12 horas. La venta general para Mallorca se ha activado el mismo jueves 15 a las 17 horas.

Considerado una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, Romeo Santos fue el líder y compositor principal de Aventura, banda clave en la expansión de la bachata desde los barrios de Nueva York hasta los grandes escenarios internacionales a principios del siglo XXI.

En su carrera como solista, ha consolidado un legado histórico con múltiples álbumes número uno, miles de millones de reproducciones digitales y colaboraciones con artistas de talla mundial. Ha batido récords de asistencia en giras internacionales y protagonizado conciertos emblemáticos en estadios y recintos icónicos, redefiniendo el alcance comercial y cultural de la música latina. Conocido como El Rey de la Bachata, su impacto trasciende generaciones y fronteras.

Prince Royce, por su parte, es uno de los artistas latinos más exitosos de su generación y una figura clave en la modernización de la bachata. Desde su debut, ha logrado conectar el género con el pop y los sonidos contemporáneos, conquistando tanto al público latino como a audiencias internacionales.

A lo largo de su carrera, ha acumulado múltiples premios Billboard, Latin American Music Awards y nominaciones a los Latin Grammy, además de una sólida presencia en listas de éxitos globales. Sus giras internacionales con entradas agotadas y su fuerte impacto en plataformas digitales lo consolidan como uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI.