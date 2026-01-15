Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psiconautas presenta el single adelanto de su esperado disco ‘Jungla’, con Galen Ayers

‘Las mujeres de la lluvia’ es una canción que nace de la poesía de Biel Vila y la música de Alberto Vizcaíno, una pieza de belleza delicada

El videoclip está disponible desde hoy en distintas plataformas

Alberto Vizcaíno y Galen Ayers

Alberto Vizcaíno y Galen Ayers / 5

Gabi Rodas

Palma

Las mujeres de la lluvia es el single adelanto del nuevo disco de Psiconautas, una canción que nace de la poesía de Biel Vila y la música de Alberto Vizcaíno, y que el grupo transforma —junto a Galen Ayers— en una pieza de belleza delicada y profundamente sensorial.

La voz de Galen Ayers, hija del mítico Kevin Ayers, aporta un magnetismo especial a este tema. Tras su celebrado trabajo junto a Paul Simonon (The Clash), Ayers se pone al servicio de una canción que respira intimidad, aroma y emoción.

Las mujeres de la lluvia no solo se escucha: se siente. Huele a romero, se mece suavemente y envuelve al oyente hasta hacerlo sucumbir al equilibrio perfecto entre poesía, melodía y carisma. Un tema que confirma la sensibilidad artística de Psiconautas y marca el camino de su próximo trabajo discográfico.

Con este single, Psiconautas, proyecto de Alberto Vizcaíno junto a Fran Sobrino y Pep Aguiló, inicia el recorrido hacia su tercer álbum, Jungla (Espora Records, 2026), que verá la luz el 19 de febrero, con dos nuevos adelantos previstos para el 29 de enero y el 12 de febrero. El disco suma además voces y talentos como los de Luis y Santiago Auserón, Anni B. Sweet y Lorenzo Santamaría.

El origen de Psiconautas se remonta a 2017, cuando Alberto Vizcaíno, histórico de la escena musical mallorquina, con un triunfo en el Concurs Pop Rock, el de 1988, al frente de La Isla, puso en marcha un grupo que se estrenó con Luis Auserón como padrino. Luego llegaría la confirmación, en 2021, con un segundo álbum titulado Ansiedad estática, y ahora, un trabajo que, con el nombre de Jungla, se convertirá en uno de los grandes álbumes del 2026.

