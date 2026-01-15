La marca Moda Artesana de Mallorca se presentará con un desfile en los cines Callao de Madrid la próxima semana y con otro en el Teatre Principal de Palma, en febrero. Un total de 18 artesanos y empresas que confeccionan telas o prendas de ropa, joyas, calzado, artículos con fibras vegetales y con piel o cuero se han adherido a este sello con el que se quiere certificar el origen, la calidad y el proceso de creación de una pieza, además de reivindicar los oficios tradicionales.

El Teatre Principal de Palma ha sido el lugar escogido este jueves, 15 de enero, para reunir a estos 18 artesanos con los impulsores de la nueva marca, en la que se han implicado las áreas de Cultura, con la dirección insular de Artesanía, y la conselleria de Turismo del Consell de Mallorca, ya con la vista puesta en la próxima feria Fitur, en la que se enmarcará la primera presentación de Moda Artesana de Mallorca. Será un desfile de 20 piezas en los cines Callao de Madrid el próximo 22 de enero, una cita para la que los artesanos han creado nuevos diseños, y que se repetirá el 27 de febrero en Palma.

Muestra de las piezas artesanales que se darán a conocer con la nueva marca. / Ana B. Muñoz

Los artesanos y empresas que forman parte de esta marca son Bujosa Artesania Tèxtil (Marc Sanz, de Santa Maria); Feel Mallorca (Joana Borràs, de Alaró) Maria Genovard Atelier, de Artà; Moraduix (Àngela Vallori, de Inca); Teixits Riera (Biel Riera, de Lloseta), Teixits Vicens (Tomeu Fuster, de Pollença) y Vius Esporles (Catalina Borràs, de Esporles) en tejidos y confección. En ornamentación, A. Fuster Joiers (Antoni Fuster, de Cala Rajada), Alicia Forteza Joies (Palma), Damià Mulet i Vanrell Joies (Campos), Carlos Tellechea Joyería (Sóller) y JVP Joyería (Javier Vallori, de Pollença). De la familia de fibras vegetales, Antic Mallorca (Araceli Iranzo, de Llubí), Espai Kamàndalu (Laura Micheletti, de Artà), Yolitas (Yolanda Izquierdo, de Cala Rajada) y Paumes i Brins (Pep Toni Ferrer, de Establiments). En piel y cuero, Mastrenat (Antoni Alcal, de Pollença) y, en calzado, Ben Calçat, (Paco Mira, de Sóller).

“Le queremos dar una gran proyección nacional e internacional”, ha explicado Llorenç Galmés, presidente del Consell, sobre esta marca, que está coordinada por Carme Coll.

El lema de esta marca es “Viste Mallorca” y llega tras un trabajo de muchos meses, ha resaltado Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, quien ha añadido que con esta iniciativa se quiere “reivindicar los oficios artesanos”. Además, la marca está abierta a nuevas incorporaciones, que deben ser aprobadas por un comité evaluador de expertos.

Guillem Ginard, Llorenç Galmés, Antònia Roca, Carme Coll y Pere Ferrer. / Ana B. Muñoz

“Hace muchos años que el sector reclamaba que se formara una marca de Mallorca para proteger a toda la gente que está haciendo moda y artesanía, referida al textil, al calzado o la ornamentación, y al fin ha nacido”, comenta Joana Borràs, responsable de Feel Mallorca, empresa de confección de ropa que trabaja con técnicas de siempre pero llevadas al siglo XXI, con acabados más modernos. Su clientela es “gente que da mucha importancia a la ropa hecha a medida, que valora que el diseño sea especial, identitario de la persona, especial para ella y que refleje valores como la sostenibilidad, la personalización de las prendas, la durabilidad, que las prendas no sean para una sola temporada”, señala Borràs.

El joyero Damià Mulet se considera “privilegiado” por ser uno de los artesanos que forman parte de esta marca. Sus colecciones están inspiradas en lo que tiene cerca, las tàperes de su pueblo, Campos, la sal de las salinas y los albaricoques de Porreres y para presentarse en Madrid ha creado unas piezas “un poco espectaculares”. “Es un paso muy importante, una oportunidad que nos da el Consell de Mallorca, el departamento de Artesanía, para poder dar a conocer al mundo, sobre todo en esta feria Fitur, el producto que se hace en Mallorca”, afirma este diseñador.

El también joyero Javier Vallori Pizarro, de JVP Joyería, hace piezas personalizadas y también crea colecciones, en las que versiona la tradicional cruz mallorquina. “Es muy interesante que se haya creado este concepto para dar voz y un lugar a todos los artesanos y artistas que siguen haciendo cosas interesantes hoy día, con tanta competencia e información en redes sociales, por lo que es difícil hacerse un rinconcito. Esto nos puede dar un impulso para seguir creando y creciendo”, declara.