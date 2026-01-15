88 galerías de 20 países participarán en la feria Art Cologne Palma

La feria Art Cologne Palma que se celebra en abril en el Palacio de Congresos contará con la participación de 88 galerías procedentes de 20 países diferentes, 32 de ellas españolas.

El evento se celebrará del 9 al 12 de abril y aspira a reafirmar la posición de Mallorca como plataforma internacional en crecimiento para el arte contemporáneo, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern en una nota.

Además de las 32 galerías de arte españolas que han confirmado su participación en la feria palmesana, también estarán presentes 26 galerías alemanas y una amplia representación desde países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Europa del Este, Corea, Sudáfrica y Sudamérica.

Entre los participantes hay galerías consolidadas y emergentes en el panorama del arte contemporáneo, en una feria orientada al descubrimiento y el intercambio.

Art Cologne Palma está concebida como una feria especializada, centrada en la colaboración a largo plazo con galerías, coleccionistas e instituciones. Cuenta con la colaboración de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani.

En esta edición estarán representadas 14 galerías mallorquinas, con nombres consolidados como Baró, Kewenig, Pelaires y Xavier Fiol, junto con galerías más nuevas como Florit Florit, La Bibi plus Reus y Galeria Fermay.

La presencia institucional la protagonizan el museo Es Baluard Museu d'Art Contemporani, que presentará una exposición dedicada a Jannis Kounellis, así como la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el Casal Solleric y del Centro Cultural Andratx (CCA Andratx).

La feria se ha organizado en dos segmentos denominados Gran Saló y Parkour.

Gran Saló presentará galerías dentro de un diseño clásico de feria de arte, con presentaciones comisariadas y el objetivo de promover l diálogo entre coleccionistas y profesionales del arte.

El área Parkour, concebida para la exploración, propone un enfoque más abierto y experimental, invitando a las galerías a trabajar más allá de formatos convencionales de expositores e interactuar directamente con la arquitectura del recinto.

Este espacio se situará en el vestíbulo principal del Palacio de Congresos, un punto marcado por su alto techo y el amplio volumen vertical del edificio de Patxi Mangado, concebido para dar cabida a obras de gran escala, instalaciones suspendidas y presentaciones que requieran mucho espacio.

La intención es disolver los límites visuales que supone un expositor tradicional y fomentar una circulación más libre entre las obras y un encuentro más inmersivo con el arte.

Parkour acoge tanto a galerías emergentes como consolidadas, interesadas en modos de presentación alternativos que encajan con las dimensiones y proporciones arquitectónicas del vestíbulo