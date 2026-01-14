El Teatre del Mar apuesta por Toni Albà, autores locales y proyectos sociales este invierno

El Teatre del Mar de Palma ha presentado la temporada de invierno 2026, en la apuesta por las producciones locales y mantiene los proyectos sociales y el teatro comunitario. La Impaciència, Produccions de Ferro, La fornal d'espectacles, Toni Cuenca y Benji Habichuela son algunos de los nombres que pasarán por su escenario, en el que repite Toni Albà, en esta ocasión con 50 anys de d’Memodràcia.

Carles Molinet, director del Teatre del Mar, acompañado de representantes de las compañías teatrales, de dramaturgos y actores, ha dado a conocer este miércoles, la programación de esta sala para los próximos meses. En esta presentación también ha anunciado que se convocarán nuevas residencias artísticas y que se continúa con los programas Migracions y Perifèrics.

La nueva programación comienza este sábado, 17 de enero, con Jazz flamenco, espectáculo en el que se combinan estos dos estilos musicales a través de la improvisación y el baile. “Vais a ver lo que es la esencia del flamenco, en toda su pureza, y la belleza del jazz”, ha explicado Benji Habichuela, uno de sus músicos responsables.

Imagen de la obra de Toni Albà / .

Marta Barceló será otro de los nombres destacados de esta nueva temporada, ya que la dramaturga ha trabajado sobre la novela Andreu Milà, de Miquel Àngel Riera. Se trata de una de las adaptaciones teatrales de Literactúa, de Produccions de Ferro y para Barceló ha sido “un reto”, principalmente por mantener el lenguaje tan elevado del autor. Fuita i martiri de Sant Andreu Milà está dirigida por Catalina Florit, interpretada por Rebeca del Fresno, Albert Mèlich y Miquel Aguiló y se podrá ver del 23 al 25 de enero.

La siguiente obra programada es Cyrano, del 6 al 8 de febrero, una coproducción de La Impaciència y el Teatre Principal de Palma, interpretada por Salvador Oliva, Rodo Gener y Xavi Núñez. “Es un clásico maravilloso y habla de lo que nos tendría que estimular más, que es el amor”, ha señalado Oliva, quien interpreta a Roxana.

El espectáculo 'Flamenco jazz' abre la nueva programación este 17 de enero / .

Pruna, un espectáculo duro sobre abusos infantiles, a cargo de Col·lectiu Nins, el encuentro entre dos intelectuales como fueron los escritores Stefan Zweig y Georges Bernanos, en Z/B, de La Fornal, Qui dubta de Clint Eastwood, segunda propuesta de Literactúa a cargo de Xavi Núñez, L’ombra de l’alzina, de Teatre Nu, y D’on venim, de la compañía l’Om Imprebís completan la programación que cerrará Toni Albà. 50 anys de d’Memodràcia se podrá ver del 27 al 29 de marzo.