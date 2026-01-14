Pierce Brosnan y Helen Mirren visitan la capilla de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca
Las estrellas de Hollywood están en la isla para rodar la serie 'MobLand', que filman en sa Fortalesa de Pollença
Los conocidos intérpretes también han visitado la Fundació Miró de Palma
Las estrellas de Hollywood Pierce Brosnan y Helen Mirren han visitado este miércoles la Catedral de Mallorca y la capilla de Sant Pere, intervenida por el reconocido artista mallorquín Miquel Barceló.
Antes de su recorrido por la Seu, ambos intérpretes han estado en la Fundació Miró. Durante su visita han mostrado un interés especial por el Taller Sert, un espacio clave para entender el proceso creativo de Joan Miró y su relación con Mallorca.
Los protagonistas de la serie MobLand, que estos días ruedan en sa Fortalesa de Pollença, han comido en un restaurante cercano a la Seu antes de partir rumbo al norte de la isla para grabar varias escenas de la segunda temporada de la exitosa serie de Paramount +.
