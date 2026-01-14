Moasis TV se consolida como el único canal de streaming de Balears a un año de su nacimiento

“En Mallorca es muy difícil, este tipo de ideas no funcionan”, “Mallorca no tiene suficiente talento”, “¿Cómo va a funcionar un canal de streaming en la isla?”. Con respuestas de este estilo, refractarias a imaginar algo nuevo, a desarrollar una idea y apostar por ella, se encontró Juan Ernesto Ybarra, fundador y director de Moasis TV, el único canal de streaming en Balears que cumple un año, y que ya cuenta con cinco programas conducidos en su gran mayoría por comunicadores y creativos locales en el estudio ubicado en Plaza España.

“Hace como diez años que tenía esta idea en la cabeza. Quería hacer productos audiovisuales. Me apasiona la comunicación, el periodismo y las nuevas formas de consumo de las audiencias”, cuenta Ybarra. “Contaba mi idea y me decían que aquí no se podía. Bueno, lo estamos haciendo. Es una de mis mayores satisfacciones. Comenzamos el 21 de enero de 2024 con el programa Puede ser que sí. Nuestro modelo es hacer programas propios y potenciar talentos locales. Nosotros hacemos la producción, la técnica, acompañamos en la parte creativa, artística, estética. Queríamos empezar a mostrar otro tipo de contenido en Mallorca”, añade.

Juan Ernesto Ybarra con un entrevistado / Moasis TV

Moasis TV cuenta con cinco propuestas estables en la grilla: Mamarracha, Puque (Pero Usted Quién Es), Pasan Cosas, El Rinkón y Tot bé?, la única en catalán. El nombre surge porque el canal de streaming comparte espacio con un co-working llamado Moasis y a Ybarra le gustó la idea de que el canal es como un oasis dentro de Mallorca.

Oriundo de la provincia de Corrientes, Argentina, Ybarra se graduó de Licenciado en Comunicación y estudió periodismo en Buenos Aires. Continuó sus estudios en La Rochelle Université, en Francia, y trabajó en varias cadenas internacionales como DW, France 24, CNN y Al Jazeera.

Más allá de la puesta en funcionamiento del canal, uno de los hitos más importantes de Moasis TV fue la transmisión en vivo del encendido de luces de Navidad en un formato 360 por su canal de Youtube. En concreto, el medio multiplataforma y productora audiovisual desplegó en Plaza España a todo su equipo técnico y creativo. El evento contó con una cobertura desde el plató en el que participaron los asistentes con juegos, además de los conductores de todos los programa.

“Cerramos el año con todo lo que nos dijeron que no se podía hacer en Mallorca. Eso lo escuchamos mucho, que no había mucho talento. Venimos rompiendo muchas barreras. Nos decían que no se puede y nosotros dijimos vamos a poder. Pudimos romper ciertos moldes, estructuras, modos de trabajar”, dice Camila Clavero, coordinadora general de Moasis TV.

Su principal tarea en el inicio del proyecto fue convocar a todos los talentos, acompañarlos en sus miedos, pensar ideas, producir el formato de los programas, coordinar los equipos creativos y crear proceso de trabajo, también procura que en el ecosistema Moasis TV circule una energía positiva, un ambiente de colaboración, de creación grupal.

“Es clave seguir mejorando las producciones que tenemos con mejores propuestas para las comunidades de cada programa que ya están sólidas y esperando que hagamos algo nuevo”, considera Clavero. “Tenemos que hacer más ediciones especiales con todos los miembros del canal y poder expandirnos a nivel nacional. También hacer colaboraciones con otros canales de la península. En síntesis: más programas, más proyectos, viajar, llevar los shows más al terreno físico, eso me encanta. Una fiesta en un teatro con Pero usted quién es, por ejemplo”, describe.

Desde un principio, Ybarra consideró que era fundamental para su proyecto contar con una plataforma que combinara en dosis iguales la creatividad con la parte artística y estética, y un grupo de colaboradores repartidos entre Argentina y España.

“Somos un nuevo medio de comunicación. Ser una nueva forma de entretenimiento es como lo más valioso que tiene Moasis TV. Somos un lugar como para entretener al público, un lugar nuevo para que las marcas puedan comunicarse de manera más divertida y creativa y tener nuevas audiencias y un nuevo lugar para que talentos locales puedan visibilizar lo que hacen”, finaliza Clavero.