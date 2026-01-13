Pierce Brosnan rueda en Mallorca para Paramount +

El popular actor irlandés Pierce Brosnan, conocido sobre todo por interpretar a James Bond, rueda en Mallorca esta semana la segunda temporada de MobLand, de Paramount +.

La exitosa serie policiaca se filma en parte en Sa Fortalesa, situada en la península de Formentor, durante cuatro días y Brosnan interpreta a Conrad Harrigan, el patriarca de una poderosa familia mafiosa irlandesa con sede en Londres.

En el papel de la matriarca, Maeve Harrigan, está la prestigiosa actriz Helen Mirren, mientras que Tom Hardy interpreta al mediador de la familia, Harry Da Souza, por lo que seguramente las tres estrellas de Hollywood coincidan estos días en el incomparable marco de Sa Fortalesa.

La serie creada por Ronan Bennett (Top Boy), con Guy Ritchie como productor ejecutivo, amplía en esta temporada la historia a nivel mundial, "profundizando en el mundo del crimen organizado en toda Europa, mientras el imperio Harrigan se enfrenta a las consecuencias de las luchas de poder de la primera temporada", según han informado desde Paramount +.