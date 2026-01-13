Una ópera rock en torno a las ‘rondalles’ mallorquinas

Les aventures d’en Joanet ‘El Parado' es el título de un doble vinilo que se publicará el próximo mes de febrero y que con el esquema narrativo de una ópera rock se adentra en un universo inspirado en las ‘rondalles’, mitos y leyendas de Mallorca, y poblado por seres mitológicos y reales, con un trasfondo de traiciones, amor, muerte y reconstrucción. Esta propuesta musical, que deja abierta la puerta a futuras adaptaciones escénicas o teatrales, lleva la firma de CalaSang, un supergrupo en el que se dan cita músicos provenientes de bandas históricas del rock ‘illenc’ como Crudos, Cerebros ExprimidosSexy Sadie, NeoTokyo, Doctor Martín Clavo, Orquídea o Los Bélmez, entre otras.

Las composiciones originales llevan la firma de Joan Jaume (Crudos), quien sentó las bases sonoras, el guion y la narrativa de una obra que parte de la canción tradicional Parado de Valldemossa. “El proyecto nació con el fin de dar salida a la inquietud de crear una serie de canciones con un hilo conductor con un mismo concepto, con una historia de principio a fin y una temática cercana. Casi todas las óperas rock que conocemos tienen la misma trama. Un niño que nace, le pasan cosas, descubre que tiene un posible don y luego se queda con lo puesto. Pues bien, nosotros tenemos eso en las rondallas y lo hemos adaptado musicalmente a nuestro gusto”, explica Jaume.

Los integrantes de CalaSang, en una imagen promocional en su local de ensayo / Teresa Ayuga

Una versión "solemne y casi procesionaria" del 'Parado de Valldemossa'

La versión del Parado de Valldemossa de CalaSang es “solemne y casi procesionaria” y funciona como banda sonora -junto a otros temas tradicionales como La ciutat de Nàpols- de una trama llena de traiciones, romances y huidas por el Mediterráneo, con apariciones de ‘jaias’, hadas, personajes clásicos del folclore y mitos de Mallorca. “El Parado de Valldemossa huele a mallorca rural desde el minuto 0. La figura de El Parado encajaba perfectamente en lo que luego iba a ser el principal personaje de la obra”, afirma Jaume.

El rock lisérgico, el pop, el funk, el blues y los sonidos de Nueva Orleans se conjugan con la música tradicional, un cruce abordado desde la naturalidad. “No es complicado porque muchas de las canciones tradicionales de Mallorca las conocemos todos, y el lenguaje del rock lo practicamos desde hace años. Es inevitable mantener cierto respeto, pero creo que nos ha quedado una mezcla bastante equilibrada entre los dos estilos”, confiesa Jaume.

Portada del doble vinilo que verá la luz en una semanas / .

Unas excepcionales colaboraciones

Para dar vida a los personajes, CalaSang ha orquestado unas excepcionales colaboraciones. A las voces inconfundibles de Jaume Bergas (Negrei3Colors) y Miki Serra, como Marquet y su secretario, Sarró, se han sumado las de la periodista y narradora Mònica Borràs, la joven Maite Rama (Catalineta), la actriz Laura Dalmau (Sa Jaia) y las componentes de Sweet Poo Smell Omi González y Xima Flexas (Hadas). El toque musical tradicional lo aportan Felip Sánchez y Santi Pérez, con xeremies, flabiols y pianos a la tapicería sonora. El grupo, además, ha contado con la dirección técnica de Rafa Rigo (Urban Producciones). “Tuvimos la gran fortuna de que a todos los que pedíamos participación sentían la misma emoción que nosotros al hacerlo. Y no solo contando con cantantes y músicos. Era emocionante ver como Rafa ‘Urban’, quién nos grabó y produjo, también sintió el embrujo de la historia y ver cómo Mireia Cabani también apostó el todo por el todo en el gran complejo trabajo de artwork y diseño del vinilo. Estaremos siempre agradecidos a quien ha participado, y nuestra intención a cambio es dar la mayor repercusión posible a esta loca idea y que llegue al máximo ámbito de escucha, creando un disco unificador de edades, idiomas, estilos, ámbitos y culturas”, señala Ginés Fernández (Crudos, NeoTokyo, Orquídea).

“Nosotros somos amigos del instituto y pasados muchos años y después de nuestra experiencia musical en los 90, con Los Crudos, es un milagro juntarnos con una idea común y con el objetivo de pasarlo bien, mientras creamos algo. Ahora imagínate tener que organizar agendas para las grabaciones, y ordenar todo el puzzle. Joan [Jaume] hizo una labor de producción muy compleja, cosa que hacía que nosotros nos sintiéramos muy responsables a la hora de hacer lo que nos tocaba hacer, sin perder el tiempo, sin divagar y sin dejar de avanzar. Grabamos muchas demos a lo largo del 2025, siempre pensando en que, en cuanto entráramos por la puerta del estudio de Rafa Rigo, no sería por ninguno de nosotros cuatro, que se perdiera el tiempo, pensando en la complejidad que llevaba organizar las agendas de todos los cantantes y músicos que iban a participar”, añade.

Las aventuras de Joanet “no acabarán cuando salga el disco”. De su primera odisea todavía tienen que organizar una presentación del disco en directo. “De momento queremos dar a conocer al grupo que hemos creado y anunciar que vamos a editar de forma totalmente independiente nuestro disco, que hemos estado creando con mucho mimo y de forma casi artesanal, a lo largo de todo un año. Estaría muy bien llevarlo al terreno dramático en formato obra de teatro musical, pero ese universo de producción y realización ya no está en nuestras manos. De momento hemos sembrado la semilla con este disco, del porvenir, ¿quién sabe?. Para nosotros ya ha sido un éxito volvernos a juntar y celebrar nuestra vida y nuestra felicidad, haciendo lo que más nos gusta, tocar y hacer música”, subraya Fernández.