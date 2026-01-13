Mallorca Oral reúne el archivo sonoro de la cultura popular

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, presenta el portal web mallorcaoral.cat, un espacio digital que reúne diversas iniciativas dedicadas a divulgar el patrimonio oral, la cultura de raíz y la memoria colectiva de la isla.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha explicado que Mallorca Oral es un proyecto que la institución insular impulsa desde el Museu de la Paraula – Casa Rafel Ginard, de Mallorca Literària, en Sant Joan, con la voluntad de entender la cultura popular como un organismo vivo y en constante transformación: «la creación de Mallorca Oral reafirma el compromiso del Consell con una cultura popular viva, que evoluciona y se transforma sin perder las raíces».

Los tres pilares del nuevo portal online son el Cançoner, el Tradicionari y el Arxiu Oral de Mallorca, tres ámbitos del tesoro colectivo que constituyen nuestra cultura y memoria. Proyectos nacidos con el mismo espíritu que guió a Rafel Ginard en su labor de recopilación folklórica, a la que se quiere dar continuidad en la actualidad, tal como añadió.

La consellera de Cultura, Antònia Roca, y la jefa del área responsable, Joana Serra / Consell

Arxiu Oral

La gran novedad que presenta Mallorca Oral es el Arxiu Oral de Mallorca, un proyecto que ve la luz tras años de trabajo de recopilación de testimonios para crear un repositorio de grabaciones en formato sonoro y audiovisual. El Arxiu Oral de Mallorca prolonga la tarea de recopilación de la oralidad de manera continuada, siendo un espacio vivo y en constante crecimiento. En él se pueden encontrar, de viva voz, canciones, adivinanzas, rondalles y otras piezas etnopoéticas, así como testimonios y experiencias de vida, con el objetivo de conservar, preservar y difundir parte de la memoria histórica y colectiva de Mallorca.

Cançoner

El Cançoner en línea se creó en el año 2013 como una plataforma digital de compilación del patrimonio oral de Mallorca. Este Cançoner, que toma como referencia y base el Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard, es una herramienta ampliada y viva que ahora se traslada al nuevo espacio web de Mallorca Oral con una imagen renovada, pero con el mismo espíritu.

Tradicionari

La tercera parte del proyecto es el Tradicionari de Mallorca, creado en el año 2015 a partir de las fichas manuscritas del Calendari folklòric de Mallorca de Rafel Ginard. Doce boletines mensuales dedicados a la divulgación de las fiestas del costumbrismo mallorquín que ahora se renuevan y también se trasladan a este nuevo web.

Plataforma abierta

Mallorca Oral es una plataforma digital abierta a todo el mundo, que quiere convertirse en una herramienta útil tanto para la investigación académica y especializada como para los usuarios en general que tengan curiosidad por descubrir el patrimonio oral de Mallorca. Todos los contenidos se pueden encontrar en www.mallorcaoral.cat.