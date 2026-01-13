David Riu, el promotor de las giras del último de los Ramones con vida: “Con Marky he aprendido lo que es la disciplina”

¿Cómo entró en la corte del último Ramone?

Me fui a Los Ángeles a cubrir un concierto de homenaje a los Ramones en 2005, y ahí estaban Red Hot Chili Peppers, Eddie Vedder… todos tocando temas de los Ramones. Lo fui a cubrir para un medio que compró el reportaje. Por aquel entonces también me ganaba la vida como ‘free lance’ de fotografía. Marky había producido un DVD sobre los Ramones llamado ‘RAW’, aproveché para entrevistarle sobre el tema y me dio su mail para que le mandara una copia de la entrevista.

¿Qué sucedió después?

Al volver a casa me di cuenta que en 2006 hacía 30 años del primer disco de los Ramones, curiosamente el 23 de abril, día de Sant Jordi. Y pensé: sería bonito dar algunos conciertos de celebración. Le mandé un mail a Marky para preguntarle, esperando que la respuesta sería ‘no’ y me comentó que estaría encantado de venir a España a dar unos conciertos aprovechando el aniversario. Yo no tenía casi experiencia de montar conciertos y menos giras, pero buscando por aquí y por allí encontré la salas, sitios no muy grandes, y monté la gira. Llegaba el punto 2, la promoción, de eso sí que ya iba más que perdido. En paralelo había salido una caja de los Ramones que había lanzado su discográfica, y pensé: “mira, ya que Marky está aquí igual se apuntan y aprovechan para hacer promoción”. Y sí, hicieron la promoción ellos, y la gira fue un éxito de público agotando entradas en la mayoría de salas… todo el mundo ganó dinero menos yo... y a partir de esa gira, pues hasta hoy.

¿Dónde estaba usted hace 50 años, cuando se publicó el primer disco de Ramones?

Difícil decir dónde estaba hace 50 años porque aún ni existía, no había nacido. De lo que me acuerdo perfectamente es de la primera vez que los escuché, tendría 13 o 14 años, y volvía del Reino Unido en autobús, eran más de 24 horas de viaje. Ya estaba harto de escuchar lo de siempre en el casete del walkman: que si Els Pets, Queen… Había un chico que también oía música y le pedí si me podía dejar una cinta para escuchar. Me dio una, y era de los Ramones. Me sonaba el nombre, sin embargo me pensaba que era un grupo de heavy. La puse, y la primera que sonó fue ‘Beat on the Brat’, y así hasta el final. Era el disco ‘All the Stuff Volume I’, un recopilatorio de su primera época. Me gustaron mucho, nunca había escuchado algo igual.

¿Qué disco de Ramones no dejaría nunca de escuchar?

Te diré tres: ‘Leave Home’, ‘Pleasant Dreams’ y ‘Mondo Bizarro’. De estos tres, pues no sé, igual me quedaría con el ‘Pleasant Dreams’.

¿Qué convierte en grandes las canciones de Ramones?

Ojalá lo supiera, me habría hecho productor musical... ¡y a forrarme! Puedo decir lo que me gusta a mí: canciones cortas, letras terrenales sin filosofadas cutres... Vaya, canciones sin ‘artistadas’ ni grandes filigranas, que no significa que sean fáciles de tocar.

En la conferencia en la que participará este miércoles (Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, a las 19 horas) también estará el que fue uno de los fotógrafos oficiales de Ramones, George Dubose. ¿Cuál de las portadas del grupo neoyorquino le parece la más potente?

La del primer disco, sin duda, con los cuatro en la pared de ladrillos... hubo un antes y un después de esa portada. Aunque mi favorita es la del ‘Road to Ruin’, en la que salen dibujados. Y muy rara la del último disco, ‘Adiós Amigos’, donde salen dos dinosaurios con sombreros mexicanos. Como lo de las canciones: para qué andarse con portadas abstractas y filosóficas, al fin y al cabo es solo una portada. Hoy en día los grupos se lo toman todo demasiado en serio, todos quieren ser poetas, y una canción es una canción.

Marky Ramone y David Riu, en Moscú / -

¿Cómo se llevaba Marky con el resto de sus compañeros de grupo?

Más o menos bien con todos, con sus subidas y bajadas pero bien, sobre todo con Dee Dee, bajista y compositor del grupo. Hay un montón de anécdotas entre ellos, recomiendo leer la biografía de Marky ‘Mi vida en los Ramones’ para reírte un buen rato con todo lo que les llegó a pasar.

¿Qué le mantiene en activo a sus 73 años?

Puede sonar a tópico, pero es pasarlo bien, le gusta mucho tocar. Tiene la vida más que resuelta, pero disfruta de tocar estas canciones y ver la reacción de la gente. Realmente es emocionante estar arriba del escenario y ver a la gente aún cantando esas canciones. Hemos estado en países que nunca habría imaginado que conocieran a los Ramones: China, Vietnam, Malasia, Rusia, Azerbaiyán…

¿En qué consiste exactamente su trabajo con él?

Buff, un montón de cosas. Desde la contratación de los conciertos, producción de la gira (incluye transportes, hoteles, equipos…) presupuestos, pagos… Lo más interesante siempre es buscar cosas nuevas, nuevos territorios. Contratamos a Marky en China en 2007, de hecho fue la primera vez que un Ramone tocaba en China y posteriormente en Vietnam. Aquí se suma más trabajo ya que hay que mandar todas las letras antes para que las administraciones locales del país den el ‘ok’ para tocar.

Sin ir más lejos, en Vietnam a las 8 de la mañana nos citaron en la sala, había un tribunal, tipo ‘Operación Triunfo’, pero en este caso vestidos de militares, e iban diciendo tocad esta canción, tocad la otra… después de cuatro canciones y leer las letras se pusieron a hablar entre ellos para decidir si daban el ‘ok’ al concierto o no. No hubo problema y el concierto se pudo hacer. Cosas curiosas que te vas encontrando por el mundo.

¿Cómo es una estrella del rock en las distancias cortas?

Visto desde fuera Marky puede parecer serio y tal, pero todo lo contrario, es muy de la broma. Mal iríamos si fuera insoportable, son un montón de horas juntos. El próximo 21 de enero empezamos una gira en el Reino Unido y estaremos hasta el 20 de febrero por varios países, y no solo conciertos, así que imagínate si fuera un ‘tiquismiquis’, acabaría loco.

David Riu señala el nombre de uno de sus músicos preferidos / -

¿Cuál ha sido la aportación de Ramones al mundo del rock?

Humanizarlo, poder ver que eran personas como todos nosotros y que les preocupaban las mismas cosas que a todos los mortales. No voy a entrar en detalles, pero el ‘catering’ de Marky es de lo más normal que te puedas imaginar.

¿Qué grupos mantienen vivo hoy el espíritu del punk?

Que yo tenga controlados, Green Day… No estoy muy al día, para que te hagas a la idea: estas Navidades el disco que más ha sonado en mi casa ha sido el de villancicos de Phil Spector.

¿Cómo vivió la entrega de un Grammy a toda una carrera a Ramones?

Fue algo muy especial. Yo que los llevaba escuchando desde pequeño, y de repente un día me llama Marky diciéndonos que nos invita a mi pareja y a mí a Los Ángeles para poder asistir a la entrega del Grammy a los Ramones por su carrera. Del grupo, solo Marky y Tommy estaban vivos por aquel entonces, curiosamente los dos baterías. Tommy falleció unos años más tarde.

Pensaba ‘¿qué hago yo aquí?’, también le daban uno a Dolly Parton, Julie Andrews, un productor de la Motown… No son los Grammy de la parafernalia, es una ceremonia que se hace el día anterior y se dan a músicos por toda su carrera. De hecho creo que fue Bono de U2 quien dijo que estos eran los Grammy de verdad.

¿Que significa para usted trabajar con un Ramone?

Aprender lo que es la disciplina, profesionalidad y el respeto por quien te paga. Con disciplina me refiero a ser puntual, que todo esté listo, no dejar nada a la improvisación.

Usted también toca la batería. ¿Le ha pedido algún consejo a Marky?

Bueno, tocar, tocar… Sí, le pedí un consejo, que me enseñara ‘Ticket to Ride’ de los Beatles, no hay manera de que pille el ritmo… y después de 20 años sigo igual, sin saberla tocar (risas).