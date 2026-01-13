Charli Bujosa, una mallorquina en la carrera de los Goya

El cine mallorquín no ha tenido fortuna en la lectura de los candidatos a los Premios Goya 2026, acto que se ha celebrado hoy a primera hora de la tarde en la sede de la Academia de Cine. Ninguna de las películas preseleccionadas ha sido elegida como finalista aunque una mallorquina, la cineasta Charli Bujosa, ha visto cómo el documental ‘Flores para Antonio’, del que es coproductora, ha recibido dos nominaciones.

‘Flores para Antonio’, con música de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, luchará por dos premios Goya, los de Mejor Canción Original y Mejor Película Documental. En la cinta, una hija, Alba Flores, se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, Antonio Flores, fallecido cuando ella tenía 8 años. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y con este documental ha querido recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

La película, que ha sido dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina, «está hecha con mucho amor y servirá para cerrar una herida que es común a todo un país que hace tres décadas compartió el dolor de una familia única», en palabras de la mallorquina.