La banda Manena presenta el pop folk de su primer disco, ‘Parsimoniosa’

La banda mallorquina Manena, que quedó finalista en el último certamen Palma Pop Rock, presenta este jueves su primer disco, titulado Parsimoniosa, en el Teatre Xesc Forteza, a las puertas de la Revetla de Sant Sebastià.

El pop folk del grupo liderado por Manena Duel sorprenderá a los espectadores por su diversidad instrumental y por las letras de quien se define como «poeta de nacimiento». Los temas son «transpersonales, ya que una misma canción llega en distintos momentos y situaciones a gente diferente, aunque pueden sentirse identificados con unas mismas emociones», afirma la autora.

«Cuando ella canta se crea una especie de campo magnético en el que quedas envuelto sin entender del todo la historia, pero la vives y te atrapa de forma profunda», en palabras del bajo y guitarrista de la banda, Gerónimo Serena.

Para la pianista, Lola Bortolotti, se trata de «un lenguaje cercano y a la vez abierto a la libre interpretación, porque es muy poético». Por eso a la compositora le gusta lograr una «transmutación de emociones» al mirarse hacia adentro y convertir lo que siente en música.

La banda durante su actuación en las semifinales de Palma Pop Rock / .

Estreno musical

Esta intérprete formada en el Conservatorio y especializada en flauta travesera empezó a escribir canciones de adolescente y siguió haciéndolo durante la etapa universitaria, hasta que en 2019 se animó a llevarlas al escenario. Dos años después publicó el EP Emergente y en esa época es cuando pensó: «Voy a montar una banda».

Se estrenó en el Pop Rock de 2021 y su primer concierto con el repertorio completo fue en el Xesc Forteza, donde ahora regresa acompañada por Maria Roger a los coros, Raquel Gutiérrez y Ángela Guerrero a la percusión y los citados pianista y guitarrista.

Manena no tiene batería, un hecho que es muy distintivo y les acerca al pop folk gracias a los estudios de ambas percusionistas en las músicas del mundo, a lo que se añade la «importancia del piano para cubrir espacios y texturas. Al final esa situación conforma el sonido genuino del disco», destacan.

Las composiciones surgen partiendo de una canción que propone la autora y a la que, «de forma enérgica, fluida e intuitiva», van «aportando lo que le surge a cada uno de forma natural. Empezamos a jugar y vamos avanzando en las melodías», explica.

Y de vez en cuando llegan a temas «más sorprendentes, como por ejemplo Luz, que podría ser pop folk progresivo. La misma canción atraviesa ambientes diferentes», según especifican.

Ritmo pausado

Todo ello se ha gestado a ritmo pausado, como bien da a entender el título del LP, porque hoy día «ir lento es un acto revolucionario», en palabras de Manena.

La banda lo ha logrado en el estudio Red Carpet -donde han grabado Parsimoniosa-, que «no responde a una industria exigente y ofrece mucha libertad, espacio, tiempo y silencio desde que entras en el estudio hasta el momento de la publicación». Y el resultado es «muy satisfactorio», entre otras cosas porque «lo difícil es reflejar las emociones que quieres mostrar y lo hemos conseguido».