Antònia Font: «Hay pocas cosas más satisfactorias que la creatividad»

Antònia Font no sabe el número de veces que le han dicho que se llama igual que un conocido grupo musical. Dependiendo de quien se lo diga, le explicará que en realidad los músicos, que eran amigos y compañeros de universidad, le copiaron el nombre «hace muchísimos años». Profesora de lengua catalana en un instituto, también es rapsoda y tiene una faceta de artista plástica que mostrará por primera vez el próximo miércoles, 14 de enero, en el Aljub de Es Baluard con Al voltant d’Antònia Font. Es un proyecto colectivo que lleva gestándose desde finales de 2023, cuando ella le mostró sus collages a su también amigo Joan Punyet Miró y él consideró que había que exponerlos. Y lo harán uniendo esas imágenes con la poesía de 16 autores y la música de Jaume Manresa sobre la que ella recitará.

«De toda la gente que participa no todos conocemos a todos, pero la mayoría conoce a la mayoría. Y esto también creo que habrá creado un clima que espero que también se note, este ambiente de cercanía, de comunidad en cierta manera también», avanza Antònia Font sobre lo que sucederá el día 14 de enero en el Aljub del museo de arte contemporáneo, enmarcado en la Biennal B. Allí se mostrarán 16 collages suyos, acompañados de poemas manuscritos de otros tantos poetas hasta el día 25. «Desde el principio ha sido un proyecto con la voluntad de conjugar diferentes disciplinas, no solo la plástica, sino también la música y la palabra, que en este caso será escrita y dicha», señala Font.

Antònia Font, durante la entrevista. / Ana B. Muñoz

Cada uno de sus collages ha inspirado un poema. Àngel Terron, Àngels Moreno, Anna Gual, Blanca Llum Vidal, Eva Tur, Jaume C. Pons Alorda, Joan Pons Pons, Lluís Calvo, Lucia Pietrelli, Marçal Font i Espí, Miquel Àngel Adrover, Miquel Cardell, Raquel Santanera, Ricard Martínez Pinyol, Susanna Rafart y Vicenç Altaió se han prestado a esta conjunción de disciplinas. «Una cosa bonita de todo este conjunto es que, en números redondos, abarca a poetas de 20 a 70 años. Y esto, aparte del aspecto del territorio de habla catalana, incluye lengua, pero también incluye generaciones diferentes, que es otro de los puentes que muchas veces se olvida y que es típico de la cultura mediterránea. Y esto que sea tan intergeneracional es otro punto muy interesante», remarca Font.

Sabe que «no es habitual que cuando tú muestras una cosa por primera vez se dé esa conjunción extraordinaria de poderlo hacer en un lugar como Es Baluard. Eso es totalmente excepcional». Por ello, tuvo claro que esta «es una oportunidad que debíamos aprovechar, compartir y disfrutar. Eso es lo más importante».

«Hay muchos ingredientes singulares que se han conjuntado y nos han permitido llegar hasta aquí. Pero esto también es un poco la vida, ¿no? Se juntan elementos y desembocan en un acto como este, desde la colectividad», reflexiona esta apasionada de la poesía, de la música y del arte plástico, que en otras ocasiones ya había formado parte de proyectos artísticos, pero que hasta ahora no había enseñado esos collages. Antes había pintado, pero en el verano de 2023 se propuso hacer un collage cada día, a partir de recortes de revistas, a veces inspirada por un concepto, otras por un color, un sentimiento o un cambio de estación, explica mientras muestra algunos de ellos, en los que nunca incluye personas ni letras. Define su trabajo como una «combinación de figurativo, abstracto y simbólico». Comenta que el proceso es laborioso, requiere tranquilidad y tiempo, porque «es un trabajo artesanal» y son piezas relativamente pequeñas. «Si lo has probado o te gusta, hay pocas cosas más satisfactorias que la creatividad», afirma.

La profesora, rapsoda y musa del grupo Antònia Font. / Ana B. Muñoz

El jueves, vinculado a este proyecto, el Aljub acogerá el simposio Sinergies entre art, música i poesia a la cultura contemporània en llengua catalana, con la participación de Pere Perelló, Blanca Llum Vidal, Jaume Manresa, Antònia Font y Joan Punyet Miró, moderados por Vicenç Altaió. Además, se presentará el libro que recoge las imágenes de los collages y los poemas, junto a un texto de Pere Perelló sobre el origen de este proyecto.