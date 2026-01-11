El lunes más lunes del año

Seamos sinceros: septiembre es como esa película de superhéroes que promete mucho pero luego te defrauda. Todos hacemos como que empezamos de cero, con zapatillas flamantes y propósitos dignos de un monje del Himalaya, pero en el fondo sabemos que es mentira.

La verdadera vuelta a la realidad, esa que te pega el tortazo sin avisar, llega ahora. Justo cuando el árbol de Navidad parece mirarte con cara de «¿Y yo qué? ¿Me dejo aquí plantado?» y los turrones ya son solo un dulce recuerdo en tus caderas.

Porque enero no perdona. Abres la nevera esperando encontrar algo de la cena de Nochevieja y te topas con medio limón momificado y un yogur que parece juzgarte por tus decisiones vitales de las últimas semanas.

El despertador de hoy no suena igual que en septiembre. El del lunes post fiestas suena a conspiración, a recordatorio cruel de que la vida no puede ser eternamente pijama y roscón hasta mediodía. Cosas de la vida.

Y ahora, ármate de valor, aunque los kilos te dejen sin resuello, para correr a enterarte de todo lo que ha pasado estos días en nuestra crónica social.

Se enciende la llama

Sa Pobla vive desde esta semana inmersa en la magia de Sant Antoni 2026, una celebración que se extenderá hasta el 24 de enero y que reafirma al municipio como guardián de las tradiciones mallorquinas más auténticas.

El pistoletazo de salida ha venido marcado por un gesto emocionante. Joan Perelló Mestre, ganador del concurso de carteles con un demonio de fuerza expresiva única, ha donado el premio íntegro a la investigación del síndrome FOXG1 que padece el pequeño Oriol C. Un acto de generosidad que tiñe de solidaridad unas fiestas dedicadas este año de manera especial a los demonios, auténticos protagonistas de la identidad poblera.

La jornada inaugural también ha permitido reencontrarse con la historia local gracias a la restauración de los Caparrots de 2006 por Caterina Fiol Siquier, que han recuperado su color y vitalidad originales tras dos décadas guardados.

Entre torradas populares, el esperado ‘Sus de Sant Antoni’, el sorteo de futuros dimonis y la exposición Flamarades de Festa en Can Planes, sa Pobla se prepara para días intensos. La emblemática carrera sa Llego, espectáculos piromusicales y hogueras que iluminarán las noches prometen jornadas llenas de vida, tradición y encuentro vecinal bajo el amparo del fuego y la cultura popular. ¡Visca Sant Antoni!

La potencia de BMW

Proa Premium, concesionario oficial BMW en Mallorca, ha celebrado la octava edición del MTour 2025, una experiencia exclusiva presentada por su directora comercial, Marisol Mir, desde las recién estrenadas instalaciones de Son Castelló.

Durante siete días, clientes, amigos y perfiles VIP han vivido una aventura sobre ruedas al volante de 10 modelos de la serie M, la línea más deportiva de la marca alemana. Desde los 400 CV del X3 M50 hasta los impresionantes 726 CV del M5, los participantes han podido sentir la adrenalina de vehículos como el M2 Coupé, M3 Competition, M4 Competition, X5 M Competition, XM y X7 M60i, con el i4 M50 encabezando la caravana.

El recorrido ha atravesado la Serra de Tramuntana con paradas en el Mirador de Sóller, el Mirador de sa Foradada y el parking de La Granja de Esporles, ofreciendo paisajes de postal como telón de fondo para probar las altas prestaciones de estos deportivos.

La experiencia, organizada en sesiones de mañana y tarde, ha permitido combinar lujo, naturaleza y la pasión por la conducción en un entorno privilegiado.

Nuevo punto de encuentro

A un paso de Palma en la Finca Son Verí ha nacido Floreig, un espacio que promete sacudir la escena gastronómica mallorquina con una propuesta tan fresca como su nombre. Fruto de la unión entre Jardín Events y La Rosa Troupe, dos universos diferentes, pero profundamente complementarios, este proyecto combina la creatividad festiva y sensibilidad artística de La Rosa con el producto, la técnica y elegancia natural de Jardín Events.

El resultado es un Gastro Fest Food Market con espíritu desenfadado, donde la informalidad sofisticada se convierte en protagonista. Dinámico, cercano y pensado para compartir sin protocolos, Floreig no es un catering al uso sino un espacio gastronómico vivo donde cada platillo se transforma en una pequeña experiencia.

Su presentación ha sido fiel a esta filosofía, con tapas y platos que celebran la huerta local, música en directo de Nacho Velasco Gran Reserva y dirección musical de Garito Glup Yeah, cerrando con un DJ set conjunto de Nacho Velasco y Paco Colombás. Rostros conocidos del sector gastronómico se han dado cita en un entorno mediterráneo lleno de personalidad.

La propuesta apuesta por el producto local y estacional, la comunidad y la accesibilidad, con precios asequibles. Floreig simboliza aquello que florece cuando dos sensibilidades se unen para reinventar la gastronomía de eventos en Mallorca.

Pascua militar

El Palacio de la Almudaina acogió como cada año, la celebración de la Pascua Militar, presidida por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, en representación del rey Felipe VI. Al acto asistió la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a otras autoridades civiles y militares.

La jornada incluyó rendición de honores, la imposición de ocho condecoraciones y un desfile por la calle Palau Reial. En su alocución, el general hizo balance de las actividades de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil durante 2025, destacando la gestión de la inmigración irregular en el archipiélago y el complejo escenario internacional.

Gracia subrayó que el nuevo ejercicio plantea retos importantes en lo económico y operativo, y ha insistido en la necesidad de optimizar recursos públicos. Sobre inmigración, recordó que es competencia del Ministerio del Interior, aunque Defensa está dispuesta a prestar apoyo si se solicita.

Las ocho condecoraciones impuestas fueron descritas por el comandante como reconocimientos morales al trabajo bien hecho, un estímulo ejemplar que se concede con criterio muy selectivo y que honra tanto a quienes las reciben como al conjunto de sus compañeros.

Festa de l’Estendard

En una solemne ceremonia celebrada en el Salón de Plenos, el Ajuntament de Palma hizo entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad 2025 y oficializó el nombramiento de dos nuevas Hijas Ilustres, enmarcando estos honores en la emblemática Festa de l’Estendard.

El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, presidió el acto subrayando que estos galardones simbolizan el agradecimiento institucional hacia quienes, desde ámbitos tan diversos como la cultura, la economía y la acción social, han impulsado la evolución de Palma como un espacio de convivencia próspero y dinámico.

En esta edición, el máximo reconocimiento de Hijas Ilustres ha recaído en Pilar Juncosa Iglesias, por su legado artístico fundamental en Mallorca, y en la polifacética Caty Juan del Corral, referente del periodismo y la gastronomía local. El alcalde destacó que ambas figuras representan los valores de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031.

Por otro lado, las Medallas de Oro han reconocido la trayectoria de entidades y personalidades que han vertebrado el tejido social y artístico de la ciudad. Entre los premiados figuran la compañía Iguana Teatre y el Cor de Son Dameto por su excelencia en las artes escénicas y musicales; el periódico Baleares sin Fronteras, por su labor en la integración y el intercambio cultural; y la Real y Muy Humilde Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Palma, por su papel en la unión de tradiciones. Asimismo, se distinguió la labor literaria de la poeta Antonina Canyelles Colom y la dilatada carrera teatral de Bernat Pujol. El acto concluyó con un llamamiento al consenso y al diálogo entre todas las sensibilidades municipales, reafirmando estos premios como un estímulo para que los galardonados sigan siendo un espejo de inspiración y un motor de mejora para toda la ciudadanía palmesana.