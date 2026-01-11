La historia de Pere de Son Gall se convierte en musical

La fascinación por la historia del inventor Pere de Son Gall (Llucmajor, 1895 -1965) ha llevado al trompetista Nicolau Jaume Roig a componer un musical que explica la vida de este llucmajorer, que creó el cometagiroavión, un precedente del helicóptero, pero que no consiguió el reconocimiento público.

El aparato inventado por Pere de Son Gall. / DM

El vent de Son Gall es un proyecto totalmente personal en el que Jaume ha trabajado varios años con la ilusión de verlo representado sobre un escenario. Con una base de rock, pero con temas de blues o ska, ha compuesto catorce canciones con las que va relatando la vida de Pere Sastre Obrador, conocido como Pere de Son Gall, pero también la leyenda de su historia. Son temas que transmiten distintas emociones, ligadas a lo que vivió el inventor. «Habla de valores y de compromiso y es un reconocimiento a todos aquellos que no pudieron desarrollar una idea brillante por falta de apoyo», explica el músico, que se presenta como autodidacta, como el personaje que tanto le fascina.

Nicolau Jaume, también de Llucmajor, conoce desde siempre la historia de este inventor, que desarrolló un prototipo de aparato que despegaba en vertical entre 1919 y 1920, tres años antes de que Juan de la Cierva hiciera volar su autogiro y se llevara todo reconocimiento. Quienes creen que este último plagió el invento de Pere de Son Gall recuerdan que el ingeniero murciano era hijo del ministro de la Guerra al que el mallorquín había presentado su prototipo en busca de ayuda, que no logró... «Al margen de la leyenda, es un personaje que fue capaz de sacrificar su vida por un ideal y para mí siempre ha sido alguien entrañable que se merecía un homenaje», comenta el músico.

Pere de Son Gall. / DM

Nicolau Jaume Roig, que ha tocado con la Orquestrina d’Algaida y actualmente forma parte de S’Arrual Jazz Mort, empezó a trabajar en este proyecto a partir de otra de sus composiciones, El cometagiravió, que estrenó la Banda de Música de Llucmajor en 2018. En ese momento ya pensó que quería continuar con este proyecto.

«El musical está dividido en dos actos, el primero habla de la ilusión, del sueño, de las ganas de hacer cosas, y en una segunda parte ya aparecen sentimientos como la rabia, incluso la traición, y al final, la frustración total, cuando ve que no puede lograr ayuda, se queda muy solo y no puede desarrollar su proyecto», explica Nicolau Jaume, que cierra su musical con el reconocimiento popular, una vez ya fallecido el inventor.

La rutina del camp, Els ocells no estudien, Aconseguiré que voli, El fill del ministre, M’heu robat el vent y L’últim assaig son algunas de estas catorce canciones que se pueden escuchar en la plataforma Spotify. La ilusión de Nicolau Jaume es que algún productor o director de teatro se interese por hacer realidad este musical titulado El vent de Son Gall.