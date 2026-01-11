'La corte de Faraón' reúne a más de 2.500 espectadores en el Teatre Principal de Palma

El regreso de la zarzuela a la programación del Teatre Principal de Palma ha contado con más de 2.500 espectadores, que han asistido a las tres funciones y al ensayo general de La corte de Faraón, de Vicente Lleó.

En un comunicado, el Consell de Mallorca destaca que además de la elevada asistencia a las funciones del pasado viernes y sábado, a las que se suma la de este domingo por la tarde, “la producción ha sido muy bien valorada por el público, que ha destacado tanto la calidad artística del espectáculo como su puesta en escena”. Más de un centenar de personas en el escenario, entre cantantes, músicos, bailarines, coro y resto de equipo artístico, hacen posible cada una de las funciones de La corte de Faraón, zarzuela que se estrenó en 1910, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, revisado por Emilio Sagi.

Autoridades y artistas. / Consell de Mallorca

Cabe recordar que La corte de Faraón está coproducida por el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Campoamor de Oviedo y que pertenece al género sicalíptico, caracterizado por la picardía o las connotaciones sexuales, pero con “una propuesta escénica colorista y elegante que conecta con espectadores de todas las edades”, destacan sus responsables.

La corte de Faraón que se ha podido ver en el Principal cuenta con la dirección escénica de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón. En el reparto destacan solistas como Manel Esteve Madrid, Carmen Romeu y María Rodríguez, así como figuras históricas del género como Amèlia Font y Enrique Viana, además de la participación de intérpretes mallorquines como Inma Hidalgo, Begoña Gómez, Sebastià Serra, Jordi Fontana y Joan Servera.

Tal como explicó el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, la zarzuela volverá a formar parte de la programación de esta sala con un título cada año. La apuesta por este género ya comenzó la temporada pasada con un Stage en el que participaron jóvenes intérpretes.

Además, esta pasada Navidad, el Teatre Principal llevó la zarzuela a diversas residencias del IMAS mediante dos conciertos especialmente dirigidos a sus usuarios, una iniciativa que fue muy bien recibida y valorada, ha recordado el Consell en su nota.