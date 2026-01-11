Carme Serna se enfrentará a Miquel Ferrer en la final del Torneig de Dramatúrgia de Balears tras ganar la segunda semifinal, celebrada este pasado sábado por la noche en el teatro municipal Maruja Alfaro.

Con el texto La piscina, Carme Serna se ha convertido en la otra finalista de esta duodécima edición del torneo organizado por Produccions de Ferro al lograr más votos que Alfonso Morillas en la segunda semifinal. Los actores Karen Codina y Sergio Matamala han sido los encargados de realizar la lectura dramatizada de la obra de Serna.

De este modo, Miquel Ferrer, que se impuso a Marina Nicolau con su texto La conversió d'una flor o amor de síndria, y Carme Serna son los finalistas de este año en el Torneig de Dramatúrgia. La final tendrá lugar el día 18 de enero, por la tarde, en el Teatre Maruja Alfaro. El precio de la entrada es de 8 euros y es el público, con sus votos, el que decidirá cuál es la obra ganadora.

En esta edición, los actores encargados de las lecturas dramatizadas son Mercè Martínez, Pere Pau Sancho, Karen Codina, Joan Lluís Terrassa, Esther Cort, Laura Andújar, Núria Martín, Sergio Matamala, Joan Sureda, Albert Triola, Xisco Ródenas, Xavier Boada y Norbert Martínez.