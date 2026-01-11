La arqueología se convierte en terapia mental con Arqueocet

Los yacimientos arqueológicos del islote de sa Galera, la necrópolis de Son Sunyer, la ciudad romana de Pol·lèntia, la muralla talayótica del oratorio de Crist Rei, el islote dels Frares, la Cova de sa Nineta y la necrópolis de Son Real han sido curativos.

La entidad Arqueocet lleva desde 2021 trabajando junto a Gira-Sol y Esment en la inserción sociolaboral de jóvenes con un diagnóstico de salud mental y una discapacidad superior al 33%.

El contacto con la naturaleza, hacer una labor por un bien común, la dopamina que libera la actividad física y la organización horizontal del trabajo arqueológico, donde todos hacen de todo, han sido tan motivadores para los 13 usuarios participantes que «ha aumentado su autoestima, autoconfianza y empoderamiento, como aseguran sus referentes terapéuticos», en palabras del impulsor de la idea y coordinador de Arqueocet, Joan Miquel Morey. De ahí lo acertado del lema ‘Cuidando a las personas, cuidando el patrimonio’.

Miembros de Arqueocet trabajando en 2025 en el poblado de la Cova de sa Nineta (Santa Margalida) / .

Proyecto estratégico

Su experiencia en el yacimiento púnico y un trabajo que inició de forma paralela con la asociación Gira-Sol le llevaron a pensar que «arqueología y salud mental se llevarían muy bien», por lo que se lo propuso a los arqueólogos de Amics de sa Galera y a la entidad especializada en terapia mental.

Poco a poco fue desarrollando una iniciativa pionera en todo el país y que profesionales tan reconocidos como Jorge Argüello, Jaume Deyà, Raquel Barceló, Jordi Hernández y otros muchos han recibido con los brazos abiertos. «Han mostrado una enorme sensibilidad hacia los jóvenes y sus necesidades, y para los aprendices de arqueólogos ha sido lujo formarse y trabajar con algunos de los mejores de la isla», como destaca Morey.

El proyecto está considerado como estratégico por la delegación española del itinerario cultural la Ruta de los Fenicios, del Consejo de Europa -de la que forma parte el yacimiento de sa Galera-, debido a «su aportación social y porque es muy fácil replicar en otros lugares y lograr que crezca», detalla.

Objetivo

En este 2026, Arqueocet (las últimas letras son de Centre Especial de Treball) afronta una nueva etapa con el objetivo puesto en «crear una brigada profesionalizada de auxiliares de arqueólogos para dar apoyo transversal a cualquiera de los yacimientos que lo necesiten, ya que la formación constante de voluntarios es menos productiva y no tiene continuidad».

«La experiencia desde 2021 nos aporta los fundamentos y ahora damos un paso más», en palabras de Morey en referencia al trabajo de limpieza, mantenimiento y conservación efectuado por los 13 jóvenes participantes de Esment y Gira-Sol. Con el rastrillo y el resto de herramientas, han puesto su granito de arena para mejorar el valioso patrimonio arqueológico de Mallorca y su propio bienestar físico y emocional.