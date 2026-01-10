Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La prèvia

Musica de cambra i més coses

Pere Estelrich i Massutí

Aquest cap de setmana, com gairebé tots els de l’any, a Mallorca s’han programat diverses activitats musicals, intentarem recomanar-ne algunes.

Per avui matí tenim dues propostes: el Concert d’orgue a Sant Bartomeu d’Alaró (11.30). Mitja hora més tard en el Museu Es Baluard (12h), el quartet de corda Miramar Ensemble presenta un programa amb obres de Bach, Mozart, Albéniz i Dvorak.

Avui (19h) i demà (12h i 18.30h) l’Auditori de Manacor acollirà un Sant Antoni Simfònic amb la Banda de Música i el cor Ars Antiqua. En el programa, Recull Balear de Salvador Brotons, Parado de Valldemossa, Tonades de ximbomba, Goigs de Sant Antoni, De Manacor al cel i Setze de gener.

Encara avui i en el Teatre d’Inca (19h), l’actor Toni Gomila i la soprano Marta Bauzà ens acostaran part de la vida i obra del compositor Antoni Tiorrandel a través d’una sessió titulada Nuits Torrandell: entre Inca i París.

També avui i demà, en el Teatre Principal de Palma, la sarsuela La corte de Faraón de Vicente Lleó. Les sessions són a les 18 hores.

