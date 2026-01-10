La prèvia
Musica de cambra i més coses
Aquest cap de setmana, com gairebé tots els de l’any, a Mallorca s’han programat diverses activitats musicals, intentarem recomanar-ne algunes.
Per avui matí tenim dues propostes: el Concert d’orgue a Sant Bartomeu d’Alaró (11.30). Mitja hora més tard en el Museu Es Baluard (12h), el quartet de corda Miramar Ensemble presenta un programa amb obres de Bach, Mozart, Albéniz i Dvorak.
Avui (19h) i demà (12h i 18.30h) l’Auditori de Manacor acollirà un Sant Antoni Simfònic amb la Banda de Música i el cor Ars Antiqua. En el programa, Recull Balear de Salvador Brotons, Parado de Valldemossa, Tonades de ximbomba, Goigs de Sant Antoni, De Manacor al cel i Setze de gener.
Encara avui i en el Teatre d’Inca (19h), l’actor Toni Gomila i la soprano Marta Bauzà ens acostaran part de la vida i obra del compositor Antoni Tiorrandel a través d’una sessió titulada Nuits Torrandell: entre Inca i París.
També avui i demà, en el Teatre Principal de Palma, la sarsuela La corte de Faraón de Vicente Lleó. Les sessions són a les 18 hores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría