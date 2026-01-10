Miquel Ferrer pasa a la final del XII Torneig de Dramatúrgia de Balears

Miquel Ferrer ha pasado a la final del XII Torneig de Dramatúrgia de Balears con el texto La conversió d'una flor o amor de síndria. En esta primera semifinal, celebrada este pasado viernes por la noche en el teatro municipal Maruja Alfaro de Palma, Ferrer ha competido contra Marina Nicolau.

Los actores Xisco Ródenas y Joan Sureda han interpretado el texto de Miquel Ferrer, que con los votos del público ha sido el primer finalista de esta edición del torneo organizado por Produccions de Ferro y que se ha convertido en una cantera de autores de las islas.

Lectura del texto de Miquel Ferrer. / Produccions de Ferro

Marina Nicolau ha presentado el texto Això no és una comèdia romàntica, que ha sido interpretado por Mercè Martínez y Pere Pau Sancho.

Este sábado por la noche tendrá lugar la segunda semifinal, en la que participarán Alfonso Morillas y Carme Serna. El texto vencedor competirá con el de Ferrer en la final el domingo 18 de enero, a las 19 horas, también en el teatro Maruja Alfaro.

En este Torneig de Dramatúrgia, el más antiguo por detrás del de Catalunya, los autores disponen de dos meses para escribir su texto, de unos 40 minutos de duración. Tanto en la semifinal como en la final, el dramaturgo tan solo cuenta con tres horas para ensayar con los dos actores que harán la lectura dramatizada de su obra. El público votará en cada semifinal y quien obtenga el máximo número de votos ganará el torneo.