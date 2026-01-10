Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez prendas para empezar el año con estilo y visión de armario

Las rebajas son ese momento perfecto para parar, mirar nuestro armario con honestidad y decidir qué queremos que nos acompañe este nuevo año. No se trata de comprar por comprar, sino de elegir bien: prendas versátiles, actuales y con ese punto especial que hace que todo encaje mejor

1. Fular de Liu Jo. 2. Abrigo de pelo Easy Wear. 3. Pantalón de pana de Zara. 4. Vaqueros rectos de Massimo Dutti. 5. Chaqueta acolchada de Fracomina. 6. Falda de satén y encaje de H&M. 7. Jersey estilo polo de Twinset. 8. Zapatillas Victoria. 9. Bolso multibolsillo Calvin Klein. 10. Zuecos de Les sabots de Marie. / Ariadna Pons Soler

Xisca Bosch

Asesora de imagen xiscabosch-asesoradeimagen.com

Estas diez piezas reúnen tendencia, funcionalidad y estilo real, del que se vive en el día a día.

Empezamos por el abrigo de pelo, una de las tendencias más potentes del invierno. En negro (o en tonos neutros) es una inversión segura: abriga, estiliza y siempre aporta un aire sofisticado. Es esa prenda que funciona cuando necesitas ir muy vestida, pero que no falla jamás con unos vaqueros y unas zapatillas deportivas. Siempre suma.

Un bolso multibolsillos es un auténtico aliado cotidiano. Práctico, cómodo y pensado para llevarlo todo organizado sin perder elegancia. Ideal para jornadas largas, trabajo, recados o viajes cortos, cuando necesitamos tenerlo todo a mano y sentirnos tranquilas.

Un abrigo acolchado blanco, con inspiración de nieve, es perfecto para dar luz al invierno. Es calentito, funcional y rompe con los tonos oscuros habituales, aportando frescura y un punto muy actual a cualquier conjunto.

El fular se convierte en un accesorio clave para este invierno. Es ligero, elegante y muy fácil de combinar, se lleva al cuello, anudado sobre el cabello con aires setenteros o incluso atado al bolso. Un pequeño gesto que transforma el conjunto.

Un jersey con cuello tipo polo vuelve con fuerza y lo hace para quedarse. Es tendencia, pero también un básico de fondo de armario. Funciona con pantalones rectos, faldas o debajo de abrigos más estructurados, siempre con un aire cuidado y relajado.

Los zuecos regresan con personalidad. Se llevan con leotardos o calcetines y ya nos adelantan lo que veremos en primavera. Cómodos, distintos y con mucho carácter.

Tener en tu armario una falda de satén con encaje aporta feminidad y contraste. Me encanta combinada con prendas más informales, jugando a romper estilos.

La pana confirma su regreso en diferentes formatos: pantalones de corte recto, boot cut, wide leg o bombachos se convierten en otra de las prendas clave para incorporar a tu armario invernal.

El vaquero recto tipo cigarrillo es, sin duda, el gran protagonista. Favorece, estiliza y combina con todo. Por eso, se convierte en el vaquero imprescindible para el 2026.

Y cerramos con las zapatillas deportivas especiales. Si ya tenemos las básicas, este es el momento de apostar por un detalle diferente: brillo, animal print o textura, para elevar cualquier estilismo diario.

Porque las rebajas no son para comprar más ni a lo loco, sino para elegir mejor. Es el momento ideal para adquirir esas prendas que siempre formarán parte de nuestro fondo de armario, las que combinan tendencia, versatilidad y estilo real.

