Diez prendas para empezar el año con estilo y visión de armario

Estas diez piezas reúnen tendencia, funcionalidad y estilo real, del que se vive en el día a día.

Empezamos por el abrigo de pelo, una de las tendencias más potentes del invierno. En negro (o en tonos neutros) es una inversión segura: abriga, estiliza y siempre aporta un aire sofisticado. Es esa prenda que funciona cuando necesitas ir muy vestida, pero que no falla jamás con unos vaqueros y unas zapatillas deportivas. Siempre suma.

Un bolso multibolsillos es un auténtico aliado cotidiano. Práctico, cómodo y pensado para llevarlo todo organizado sin perder elegancia. Ideal para jornadas largas, trabajo, recados o viajes cortos, cuando necesitamos tenerlo todo a mano y sentirnos tranquilas.

Un abrigo acolchado blanco, con inspiración de nieve, es perfecto para dar luz al invierno. Es calentito, funcional y rompe con los tonos oscuros habituales, aportando frescura y un punto muy actual a cualquier conjunto.

El fular se convierte en un accesorio clave para este invierno. Es ligero, elegante y muy fácil de combinar, se lleva al cuello, anudado sobre el cabello con aires setenteros o incluso atado al bolso. Un pequeño gesto que transforma el conjunto.

Un jersey con cuello tipo polo vuelve con fuerza y lo hace para quedarse. Es tendencia, pero también un básico de fondo de armario. Funciona con pantalones rectos, faldas o debajo de abrigos más estructurados, siempre con un aire cuidado y relajado.

Los zuecos regresan con personalidad. Se llevan con leotardos o calcetines y ya nos adelantan lo que veremos en primavera. Cómodos, distintos y con mucho carácter.

Tener en tu armario una falda de satén con encaje aporta feminidad y contraste. Me encanta combinada con prendas más informales, jugando a romper estilos.

La pana confirma su regreso en diferentes formatos: pantalones de corte recto, boot cut, wide leg o bombachos se convierten en otra de las prendas clave para incorporar a tu armario invernal.

El vaquero recto tipo cigarrillo es, sin duda, el gran protagonista. Favorece, estiliza y combina con todo. Por eso, se convierte en el vaquero imprescindible para el 2026.

Y cerramos con las zapatillas deportivas especiales. Si ya tenemos las básicas, este es el momento de apostar por un detalle diferente: brillo, animal print o textura, para elevar cualquier estilismo diario.

Porque las rebajas no son para comprar más ni a lo loco, sino para elegir mejor. Es el momento ideal para adquirir esas prendas que siempre formarán parte de nuestro fondo de armario, las que combinan tendencia, versatilidad y estilo real.