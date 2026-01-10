El Consell prevé extraer el pecio de ses Fontanelles antes de Semana Santa y comprar el archivo de Picarol

El Consell de Mallorca confía en extraer el pecio de ses Fontanelles antes de Pascua, operación para la que previsto 450.000 euros de los presupuestos de 2026, que para la conselleria de Cultura y Patrimonio ascienden a 39,5 millones, un 13% más que en 2025. La vicepresidenta de la institución, Antònia Roca, avanza que también se impulsará la moda artesana de la isla, con un desfile en Fitur, y entre otras iniciativas, se comprará el archivo documental de Josep Costa, el conocido Picarol.

Antònia Roca afirma que en este 2026 se verán los frutos del trabajo realizado en los dos últimos años, en el que el proyecto estrella será la extracción del pecio de ses Fontanelles, del que ya se sabía que se iba a extraer por fragmentos y que previsiblemente se hará antes de Semana Santa.

La consellera de Cultura y vicepresidenta del Consell recuerda que todas las decisiones se toman siguiendo los criterios de los técnicos expertos en arqueología subacuática. “Siempre nos hemos guiado por el rigor científico porque no hay una segunda vez”, sostiene Roca. Su conselleria ya ha licitado la adecuación del castillo de San Carlos, donde se instalará el tanque de desalinización en el que se depositará el barco. Y también está en proceso de contratación el material necesario.

Cultura mantiene la intención de organizar en las salas de La Misericòrdia, junto al Aljub, una exposición inmersiva con todo lo hallado en ses Fontanelles, para la que se ha presupuestado 310.000 euros. Esta gran muestra estaba prevista para finales de este 2025, pero la burocracia ha retrasado el proyecto. La nueva fecha es a finales de este 2026 y la intención del Consell es que permanezca abierta al público entre seis meses y un año.

Beneïdes de Muro, archivo Costa y otras partidas

En este ejercicio también se acometerán obras de urgencia en la Fàbrica Nova de Sóller por valor de 200.000 euros, aunque la inversión total prevista en este BIC es de unos 9 millones de euros.

Este año, el Consell declarará las Beneïdes de Muro como patrimonio inmaterial y ya ha puesto en marcha la compra del archivo de Picarol, que la galería Adrià Codina de Lleida puso en venta hace unos meses por 387.000 euros. Se trata de unos 40.000 documentos, 5.000 fotografías y 300 obras de arte. Roca ha informado que personal del servicio de bibliotecas se desplazó hasta Catalunya antes de Navidad para hacer inventario y preparar el transporte a la isla. “El hecho de poder adquirir archivos, o que personas o colectivos nos los den, también muestra la confianza que tienen en esta institución, que al final somos guardianes de nuestro patrimonio, de nuestra historia y somos los principales competentes en esto. Y recuperar archivos como este, que siempre nos dan información de lo que somos, de dónde venimos, de la cultura y la historia de Mallorca, es muy importante”.

En este año también se aumenta a 288.000 euros la partida para los premios literarios del Consell, que iguala el número de categorías en catalán y castellano; también se incrementa en un 50%, hasta los 2,3 millones, las ayudas para actividades y equipamientos culturales de los ayuntamientos. La Fundació Teatre Principal recibirá 7,7 millones de euros, la Fundació Mallorca Literària otros 1,7 y el Consorcio del Museu Marítim un millón y el Museu de Mallorca, que celebrará sus 65 años, 210.000 euros. Roca recuerda que en 2026 también se conmemorará el centenario de la muerte de Joan Alcover, el del nacimiento de Blai Bonet, los cien años de la musicalización de La Balanguera y se colaborará con el Festival de Pollença, que también cumple 65 años.